También en este tramo final del mercado de fichajes debe resolverse la situación de jugadores como Francis , con mucha competencia en su puesto (Emerson y Barragán); y Narváez , que no entra en los planes de Rubi y todo apunta a que acabará saliendo a uno de los varios clubes de Segunda División que han mostrado un fuerte interés en contar con sus servicios, después de su cesión el curso pasado al Almería. Por otro lado, en Heliópolis siguen esperando la llegada de Álex Moreno , con el que el Betis tiene todo acordado para las próximas cinco temporada, a la espera de cerrar definitivamente con el Rayo una operación de siete millones de euros más otro en variables.

Sin embargo, la postura del delantero marbellí, sigue siendo clara y por ahora su mente no pasa abandonar el equipo bético en estos momentos , como ya demostró ante el interés de clubes ingleses como el Cardiff City y el West Bromwich .

Los movimientos de mercado en el Betis no han terminado , tanto en las posibles llegada de más jugadores como en las salidas. Y un futbolista del cuadro verdiblanco que sigue teniendo buen cartel es Loren , por el que el Girondins de Burdeos , como publicó ayer France Football , ha mostrado un interés importante de cara a reforzar su ataque en el recién comenzado campeonato galo.

Santiago Cáseres, pivote del Villarreal, opción sondeada

El Betis sigue peinando el mercado en busca de más refuerzos, después de la llegada de Borja Iglesias y con Álex Moreno muy cerca de llegar a Heliópolis, tanto para el ataque como para el centro del campo. Así, el cuadro verdiblanco ha sondeado a Santiago Cáseres, pivote del Villarreal que no entra en los planes de Javier Calleja, técnico de los amarillos. El futbolista argentino, no obstante, maneja el interés de otros clubes que en estos momentos estarían mejor colocados que los de Heliópolis, que no quieren perder la oportunidad de incorporar algún jugador interesante en zonas en las que el cuadro de Rubi está mostrando que necesita algún retoque.