Tras una temporada 2020-21 complicada y sin demasiado protagonismo en el Betis, Loren Morón ha iniciado la nueva preparación con energías renovadas y dispuesto a reivindicarse. Aunque su nombre siempe aparezca vinculado a una posible salida, el marbellí sigue confiando en sus posibilidades de triunfo en el Betis.

"Todas las temporadas las empiezo con muchísima ilusión, estando donde quiero estar, y para demostrarle a todo el mundo que aunque siempre empiece en segundo o tercer plano, Loren siempre está ahí y es lo que quiero demostrar este año", ha señalado el delantero en los medios oficiales del club, en los que también ha señalado que pudo salir del Betis: "Yo siempre he dicho que el Betis es mi casa, es mi equipo y siempre he estado muy contento aquí. El año pasado fueron muchas circunstancias las que pasaron y uno se plantea muchas cosas. Llegó interés de equipos que a mí me gustaban también, era un completo para los dos, para el club y para mí, y sí es verdad que se barajó eso, pero las cosas cuando pasan es por algo y si no pasó es porque donde debería estar es en mi casa".

Sobre la nueva temporada, Loren también ha destacado que supone una motivación para todos. "Tenemos otra competición más, que habrá rotaciones y son más oportunidades para uno. Pero el que decide siempre es el míster. Yo estoy centrado en entrenarme para mí y para ayudar al equipo en lo que pueda", ha indicado el marbellí, al que no le asusta la competencia: "El equipo viene de la temporada pasada que dimos un paso adelante. Ahora tenemos tres competiciones y es el momento de dar otro pasito más. Todos estamos concienciados en que cada uno tiene que dar como mínimo lo del año pasado para esta temporada ilusionante que se nos viene a todos".

También llega Loren con la lección aprendida del pasado año, en el que no dispuso de los minutos que esperaba. "Al final el que decide quien juega es el míster, en nuestra posición todos estábamos entrenándonos bien y uno se queda con eso. Los futbolistas somos egoístas y queremos jugarlo todo, yo también, si puedo jugar todo y su puedo más, mejor, pero al final nunca vas a ser objetivo, el que decide es el míster y yo tengo la conciencia tranquila de que entrenando lo dejo todo para poder jugar titular el domingo", ha comentado Loren, que ha reconocido que le dio vueltas a su situación: "Al final piensas mucho porque no están saliendo las cosas como quieres y no estás dando el fútbol que quieres darle a la gente, al cuerpo técnico, a la afición y a ti mismo. Piensas mucho, te replanteas muchas cosas, pero tienes que estar tranquilo y si estás entrenando dando el máximo, tienes que estar tranquilo".