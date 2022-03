El Betis, con el fichaje de Luiz Henrique avanzado

El Betis trabaja en la planificación para la próxima temporada y además de Luiz Felipe, con el que tiene todo atado para convertirse en el primer refuerzo del curso 22-23, tiene muy avanzada la incorporación del brasileño Luiz Henrique, extremo zurdo que juega a pierna cambiada que milita en el Fluminense.

Luiz Henrique, que comparte agencia de representación con Luiz Felipe, es uno los principales baluartes del Fluminense, donde se ha formado hasta asentarse como jugador del primer equipo, dando un buen rendimiento que lo llevaron a ser internacional sub 20.

Ahora, a sus 21 años, el Betis, como avanzó el periodista experto en el mercado de fichajes Nicolò Schira, tiene bastante avanzado el fichaje de este jugador ofensivo zurdo que juega en la banda derecha, que tiene buen uno contra uno buscando siempre ir hacia dentro que la línea de fondo para centrar, es potente en la conducción de la pelota y tiene buen disparo de media distancia, a la espera de pulir algunos detalles, sobre todo, en cuanto a labores defensivas.

El Betis, por tanto, pese al seguimiento de otros clubes importantes europeos, está muy bien posicionado en estos momentos para que Luiz Henrique, con un valor en el mercado de cinco millones de euros (según transfermarkt.es) y con contrato hasta 2025 con el conjunto tricolor de Río de Janeiro, se convierta en nuevo jugador verdiblanco en unos meses.

