Pellegrini: "No tengo ningún temor por mi puesto, confío en este proyecto"

Además de buscar soluciones para mejorar la situación actual del Betis, Manuel Pellegrini ha tratado otros asuntos importantes, como su futuro y la imposibilidad de hacer fichajes en estos momentos.

Reunión con HyC

"En cuanto a la charla hay error de información, todas las semanas me reúno con el plantel para analizar el partido que siempre existen. No siempre cuando se gana todo es positivo ni siempre cuando se pierde todo es negativo. Fue la reunión de todas las semanas y como hacemos todas las semanas nos sentamos a comer con Ángel Haro, José Miguel y Cordón. No ha habido un cambio semanal".

Momento de Fekir

"Nabil reapareció el partido pasado, quizás un u poco prematuro. No estaba para noventa minutos, por eso lo sacamos antes. Es un jugador importante que tiene que retomar el nivel. Todos estos malos resultados no es bueno focalizarlos en un jugador. Hay un plantel, jugadores elegidos para jugar. Hay jugadores de mayor responsabilidad y Nabil va a retomar el nivel que todos sabemos que es capaz de dar".

Estadística negativa

"Son malas. No estamos conformes con los resultados. En cuanto de mi situación personal no tengo nerviosismo ni ningún tipo de problema ni ninguna intención de no seguir trabajando con el equipo, que va a salir hacia delante. Dentro de la realidad institucional vamos a intentar tener el equipo lo más alto posible".

Diagnóstico y fichajes

"Recién dije que el diagnóstico es fácil. El equipo ataca con poca llegada y con poca llegada al arco nuestro nos hacen muchos goles. Son cosas que hay que revisar. La solución es buscarla por los rendimientos individuales y el funcionamiento colectivo como equipo más que por un sistema táctico. Los sistemas son buenos o malos en función del rendimiento de los jugadores. En cuanto a la reunión no se tocó un tema que está claramente identificado por un tema salarial con LaLiga. El Betis está obligado por LaLiga a no subir masa salarial y desde ese punto de vista no es factible hablar de fichar jugadores. Además, tampoco es el momento de cambiar la plantilla, creo en mejorar los rendimientos que a lo mejor esta semana han bajado".

Dani Martín

"La estadística son para analizarla y ver las razones. Dani Martín iba a salir por la llegada de Bravo y quedaba como tercer portero. Dani es un jugador joven que necesita partidos, ya veremos en el mes de diciembre o enero si hay oferta para que pueda seguir progresando. Se analizará si es positiva para el club y para él. Tiene futuro y le convendría jugar".

Cuestionar su puesto

"El Betis es una institución con problemas económicos. Tiene el mismo plantel del año pasado. Yo confío mucho en él y está preparado para pelear cercano a los puestos de Europa. Acepto que en los dos últimos partidos el equipo no jugó bien. En cuanto al puesto personal mío uno sabe que los técnicos dependen de los resultados y más en una decisión que no depende de mí. No tengo temor. No estoy aquí por dinero ni fama. Confiaba en el proyecto que se está haciendo y en el plantel que hay. Nos gustaría una situación distinta, soy el primero en aceptar las críticas, pero soy el más seguro que hago y voy a intentar llevar al equipo en la senda correcta para que esté con posibilidades de pelear por competencia europea".