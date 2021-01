Pellegrini: "Si no entramos intensos, pasaremos un mal rato"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al partido de mañana ante el Mutilvera, tratando los siguientes temas.

Bajas

"En relación a las nueve bajas que tuvimos ante el Sevilla, mantenemos las mismas. Nadie se ha recuperado para este partido. Será una lista muy parecida a la de ante el Sevilla".

Mutilvera

"Sabemos que viene de un par de divisiones más abajo. Conocemos la historia de la Copa y un equipo de menor división puede ganar a otro de mayor. Hay que entrar con la misma actitud, ganas y convencimiento que ante el UCAM. Si no entramos con la intensidad y concentración mental necesarias pasaremos un mal rato".

Situación de Carvalho y Loren

"No estamos pensando ni en salidas ni en entradas. Si hay alguna oferta por algún jugador del plantel que al club le convenga se analizará. En cuanto a la entrada de algún jugador por ahora no hay ninguna intención de traer a nadie porque la realidad económica no lo permite".

Once inicial y canteranos

"En cuanto a los citados vamos a esperar a los test a que no haya sorpresas y la lista tiene que ser menor que en el partido pasado, sólo son 20 jugadores. Daremos la mejor lista posible para no desatender este partido, para nosotros la Copa es importante".

Imagen ante el Sevilla

"Hicimos un buen partido ante el Sevilla, pero no creo que haya sido sólo el único. Ante el Madrid merecimos haber ganado. Contra el Atlético perdimos fuera, pero también dimos buena imagen. El fútbol es muy cambiante y con todos los traspiés e inconvenientes quedamos amargados con el resultado, algo positivo desde el punto de vista de la personalidad. Ahora afrontamos la Copa con intensidad y la conciencia como en cada partido. Vamos a tratar de sumar la máxima regularidad posible durante el año".

Mutilvera y Huesca

"Hay que ganar el partido. No creo que se pueda ganar en los primeros minutos. La idea es seguir en la Copa. Partir con la conciencia de que se juega un partido importante, en césped sintético, y es complicado. Cuando acabemos ese partido pensaremos en el Huesca. Lo peor es pensar que podemos solucionarlo fácil. Hay que estar concentrados y ya veremos después el lunes".