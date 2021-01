Pellegrini: "Sacaremos el mejor equipo para seguir avanzando en la Copa"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al partido ante el Sporting de Giijón, tratando los siguientes asuntos.

Jugadores que han superado el Covid

"Al plantel ayer se integró Guardado y hoy Joaquín con Montoya, por lo que tenemos prácticamente el plantel sin problema de Covid. Quedan algunos lesionados como Camarasa. Ya tenemos el plantel más completo. Temor no hay que tener nunca. Ahora tenemos una ronda más de Copa y la afrontamos con la misma seriedad, capacidad y éxito como la anterior. El equipo está comprometido y con la ilusión de seguir avanzando ante un rival complicado".

¿Marcará el Covid el partido ante el Sporting?

"No, creo que el partido lo va a marcar rendimiento de los nombres que tenga el equipo. Es un torneo importante en otro camino para tener otro objetivo durante el año. El domingo colocaremos en la cancha el mejor equipo para seguir avanzando en la Copa del Rey. Después, hay que considerar que jugamos miércoles, el sábado, si seguimos en la Copa otra vez el miércoles… Va a haber algún tipo de rotaciones".

Pico de rendimiento alto pese a las bajas

"No creo que sea un sólo motivo, es cierto que ahora hay un alza de rendimiento, pero anteriormente al comienzo de temporada también lo hubo y con otros nombres. Teníamos una falta de regularidad importante, después caída de resultados y goles concedidos, pero tenemos seguridad sin cambiar el sistema. Lo importante es seguir teniendo el espíritu y la ambición de equipo y tener rendimiento individuales altos. Los rendimientos han estado un poco más regular en esta última etapa”.

Rodri

"Sí, es uno más del primer equipo y lo demuestra todos los días en los entrenamientos. Es un aporte importante. Es un jugador que viene de la cantera del Betis. Eso va depender de él en la medida de su rendimiento y demostrando mejoría en cada partido. Paul, Robert, que está cedido… están capacitados para jugar en el Betis".

Goles encajados

"Hay un trabajo de equipo en la parte defensiva muy importante y eso se ha sumado a tener más confianza: Diego, Loren… han respondido, pero sigue siendo tan importante los 25 jugadores. Vengo recién de decir que tenemos 9 partidos en 30 días y necesitamos un rendimiento de todos lo más parejo posible".

¿Menos goles encajados por rivales inferiores?

"Los rivales nunca sabe cuál es el más difícil. Jugamos bien ante Madrid y Atlético. Jugamos contra Sevilla, Osasuna, que viene de empatar ante el Madrid, hay que tomar los rivales no de acuerdo al nombre, sino a una realidad. No depende de los rivales, sino de una capacidad de mejora porque los rendimientos individuales han mejorado. Uno tiene que exigirle un rendimiento a los jugadores que son capaces de dar. Víctor tuvo problema Covid, se puso a punto y más que nombres individuales es importante tener 25 jugadores comprometidos y que el espíritu del equipo sea el que se está demostrando en estos momentos".

Rotaciones y situación de Miranda

"El once lo vamos determinar mañana. Hay que ir evaluando bien. No solamente en la portería sino después tomamos la mejor decisión en cuanto al once. Miranda tuvo un golpe en Huesca que no le ha permitido entrenar los dos últimos días con regularidad, pero no es importante y mañana debe integrarse sin problemas".

Ganar la Copa o apretarse en lo económico

"Aquí en el Betis hay una realidad que hay que entender y asumirla. Hasta dónde nos va a permitir llegar en la Copa son dos cosas diferentes, podemos pasar una etapa más. Este equipo ha demostrado que tiene capacidad para jugar con cualquiera. Vamos a intentar seguir por este camino de avanzar en Copa, que es una realidad distinta a la económica del club".