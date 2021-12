Marc Bartra recupera su mejor sonrisa

Necesitaba Marc Bartra un partido como el que realizó en el Camp Nou para recuperar la sonrisa. No ha pasado por buenos momentos el central del Betis en el último año, con lesiones que le han impedido ofrecer un notable rendimiento, pero ante el Barcelona se erigió en el jefe de la zaga, con un partido casi perfecto.

"Me limito a entrenarme, a hacer mucho caso a lo que me dice el míster y saber lo que quiere de mí.En ese aspecto trato de centrarme en cuidarme y en saber aprovechar los buenos momentos. He vivido momentos jodidos, tanto en la pasada temporada como en ésta, pero al final todo cae por su propio peso cuando estás trabajando bien. Para mí ha sido un buen regalo este partido, vernos ahí arriba y la ambición que tiene el equipo", señaló el central.

Cinco intercepciones, siete despejes, un tiro bloqueado, un duelo áreo ganado y 62 toques al balón, el jugador bético que más entró en contacto con la pelota, son los datos que realzan el buen partido de Bartra, que se va consolidando como la mejor pareja para Víctor Ruiz.

"Veníamos haciendo buen trabajo anteriormente y eso es lo que te hace superar los momentos complicados para no bajar los brazos y seguir hacia delante. Hubo momentos en los que casi toqué fondo", expuso el central.

El fichaje de Pezzella, la gran apuesta del verano, y la irrupción de Édgar, el central más en forma en el inicio liguero, casi colocaron a Bartra como el último zaguero en los planes de la entidad verdiblanca. Sus problemas físicos de pasado año y esa lesión muscular en el inicio de éste habían impedido que el catalán pudiera coger ese ritmo que lo llevó a la selección española y que ahora confía en recuperar.

"Llevábamos un año muy bueno y con unos números espectaculares, pero teníamos una espinita con los equipos grandes. Este partido ha sido un ejemplo de lo que puede ser este equipo", añadió Bartra, cuyo rendimiento individual en el Camp Nou sirvió para mejorar al colectivo y también para recuperar una sonrisa en su rostro.