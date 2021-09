Un joven del Betis en cuidados paliativos, feliz por ver el triunfo de su equipo en Granada

El fútbol deja historias que demuestran que es más que un deporte. Fue el caso de Miguel, un aficionado del Betis que padece una fatal enfermedad y que gracias a la Fundación Ambulancia del Deseo pudo acudir a ver el partido de su equipo y llevarse una gran alegría.

La historia, que la relata el Ideal de Granada, cuenta cómo Miguel, de 16 y murciano, es un hincha que respira beticismo. Y a pesar de su situación grave, ya que se encuentra en cuidados paliativos, no pierde la sonrisa y en Los Cármenes vivió una noche llena de felicidad pudiendo asistir al partido pese a estar en una cama, recibiendo sorpresas como el regalo y la visita de Joaquín, capitán verdiblanco.

"Me emociona mucho estar aquí, no sabía a dónde iba aunque algo sí que me olía. Me volví loco al ver el letrero de Los Cármenes. Pedí a Joaquín que me dedicase tres goles, fue muy simpático. Hace días me mandó un vídeo en el que me decía que a ver si nos veíamos, pero como no fuese en mi casa... no esperaba esto», admitió Miguel al citado medio granadino.

Sin duda una historia humana cargada de valores, de sentimiento y en este caso, de beticismo. Una noche que Miguel jamás olvidará.