Betis: Mirada de reojo a la final de Copa

La derrota de este domingo ante el Girona (3-2) hace que la consecución del objetivo europeo, ya difícil antes del choque de Montilivi, se aleje notablemente para el Betis y que los del chileno Manuel Pellegrini vivan esta semana de parón liguero con la mirada en la final de la Copa del Rey entre el Athlétic de Bilbao y el Mallorca y en el partido liguero atrasado entre Granada y Valencia.

No se habla descarnadamente de crisis, pero el Betis de Pellegrini, que aspiraba a su carta clasificación europea consecutiva, ha entrado en una fase de resignada melancolía tras ver cómo no se han cumplido ninguno de sus objetivos y de comprobar que el único que le quedaba ya no depende de él, está lejos y sería el premio de consolación de una ronda previa de la Liga Conferencia. Y es que los verdiblancos no ganan desde el pasado 25 de febrero ante el Athlétic de Bilbao (3-1) y, con cuatro derrotas consecutivas ante Atlético de Madrid (2-1), Villarreal (2-3), Rayo Vallecano (2-0) y Girona, tienen casi descartada la clasificación europea al estar los de Pellegrini en séptima posición con 42 puntos, a siete de la Real Sociedad y seguidos por el Valencia (41), Osasuna (39) y Villarreal y Getafe con 38.

La derrota bética y el triunfo de la Real Sociedad ante el Alavés (0-1) hacen que el Betis dependa cada vez menos de sí mismo en su remoto objetivo europeo en los ocho partidos que restan y que ya exploren otras vías tan poco fiables como depender de resultados de terceros como el Granada-Valencia del próximo jueves en Los Cármenes, aplazado por el trágico incendio en la capital levantina. Una eventual derrota valencianista ante un rival prácticamente desahuciado, a catorce puntos de la salvación que marca el Celta con 28, mantendría la distancia del cuadro 'che' con el Betis, aunque ello no deja de ser un factor de no resta cuando lo que el cuadro bético precisa son sumas para acercarse a la séptima posición. Sin embargo, para que el séptimo puesto dé derechos europeos el Athlétic debería alzarse con el título de campeón de Copa del Rey ante el Mallorca el próximo sábado en La Cartuja de Sevilla, razón por la que el director deportivo bético, Manu Fajardo, consideró antes del choque de Montilivi que "a día de hoy, todos los equipos" con opciones de Europa son "un poco del Athlétic".

El conjunto que entrena Ernesto Valverde está en cuarta posición con 56 puntos, en puestos de Liga de Campeones de los que está al acecho el Atlético de Madrid con uno menos; y se aseguraría la clasificación directa para la Liga Europa en el caso de derrotar al Mallorca en la final de la Copa del Rey. En el Betis, no obstante, no se respira optimismo en este tramo final de la cuarta temporada de Pellegrini en su banquillo después de las eliminaciones sucesivas en Copa del Rey y Liga Europa y Conferencia, y ahora tira de manual para no dar por perdido y sin objetivos un ejercicio que ya tira a cárdeno. Para ello, el primero en tirar del carro ha sido el propio técnico chileno, quien tras caer en Gerona mantuvo que van a "seguir peleando hasta la última opción para superar esta mala racha, que es más de resultados que de juego: tenemos que demostrarlo en el campo, primero tratando de ganar al Celta en casa y después veremos hasta dónde nos permite llegar el final de la temporada", dijo.

También se han unido al ejercicio de optimismo y autoestima del chileno el brasileño William José da Silva -" confiamos en entrar en Europa, tenemos equipo y vamos a seguir trabajando"-, el argentino Guido Rodriguez -"hay que bajar la cabeza, cerrar la boca y trabajar"- e Isco Alarcón, para quien "no queda otra que seguir peleando, quedan muchos partidos y confianza para sacar esto adelante": los dos primeros en esta semana de parón.