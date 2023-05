Un partido de sanción a Miranda por su expulsión en el derbi

El futbolista del Betis Juan Miranda sólo tendrá que cumplir un encuentro de sanción por la cartulina roja que vio en el derbi del pasado domingo en Nervión por una dura entrada sobre el jugador del Sevilla Jesús Navas, en el minuto 87.

El Comité de Competición de la RFEF ha dado a conocer en la noche de este martes las diferentes sanciones de las trigésima quinta jornada de Liga y Miranda sólo se perderá un partido, el de este miércoles ante el Getafe en el Benito Villamarín.

"Violencia-suspensión con ocasión de un partido", señala el organismo federativo aplicando el artículo 130.1 del reglamento disciplinario. De esta forma se cierra todo lo vivido en el derbi después de esa acción entre el el jugador de Olivares y el palaciego acaecida en el terreno de juego, aunque posteriormente Miranda pidió disculpas al capitán sevillista de forma personal y de manera pública.

"Es un tema cerrado. El mismo Juan se disculpó inmediatamente. Se dio cuenta de su error. No supo controlarse. No era un derbi que estuviera caliente el ambiente. Se equivocó, se disculpó y a esperar la sanción. Lo importante es que Jesús no tuviera un problema mayor", ha comentado al respecto Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al partido ante el Getafe al ser cuestionado por el estado de ánimo de su futbolista.

Así, Miranda volverá a estar disponible para el preparador verdiblanco de cara al encuentro del próximo domingo en casa del Girona (19:00). Su hueco ante los azulones debe cubrirlo, en principio, Abner, que pidió el cambio en el derbi por unos calambres y hoy se ha entrenado con absoluta normalidad con el resto de compañeros. Colocar en el lateral zurdo a Sabaly o Montoya son las otras dos opciones que el santiaguino tiene por si decide no darle continuidad al brasileño.