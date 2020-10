Manuel Pellegrini quiere una reacción del Betis ante un rival de la clase noble como el Atlético, por lo que el técnico realizará cambios en el once en busca de una mejora. Hasta el momento, el equipo verdiblanco ha caído derrotado ante equipos llamados a pelear por Europa –Real Madrid, Getafe y Real Sociedad–, de ahí que el chileno pretenda que sus jugadores den un paso más en el rendimiento para mejorar tanto las prestaciones defensivas como las ofensivas.

Una de las posibles novedades en el once sería la entrada de Juan Miranda por Álex Moreno en el lateral izquierdo, después de que el técnico esté contento con el trabajo que viene realizando el canterano en los entrenamientos desde su llegada. Pellegrini tiene esa duda en su libreta, ya que tampoco quiere precipitarse con el joven de Olivares.

Miranda ya debutó con el primer equipo bético en la pasada jornada ante la Real Sociedad, cuando entró en la recta final por Álex Moreno, y cuajó unos buenos minutos, aunque el partido ya se encontraba con 0-2 en el marcador.

No sería éste el único cambio de Pellegrini en el once. Con la presencia de Emerson cada vez más complicada tras ausentarse nuevamente del entrenamiento de hoy, al igual que sucedió con Andrés Guardado y Juanmi, el chileno tiene en mente varios cambios en la alineación. Mandi y William Carvalho, los dos sacrificados tras la derrota ante el Getafe, aprietan para regresar al equipo, mientras que Sanabria también apunta al once por delante de un Borja Iglesias que quedó muy señalado el pasado domingo, y de Loren, pese a la mejora en el estado físico del marbellí y los buenos minutos que cuajase ante la Real.

La presencia de William Carvalho en el equipo inicial, además, supondría volver a adelantar la posición de Canales, por lo que Pellegrini debería sentar a uno de los tres jugadores que actuaron en la mediapunta –Joaquín, Fekir y Tello–. A estos cambios se añadirían la entrada de Martín Montoya en el lateral diestro, después de que venga ejercitándose esta semana en buenas condiciones, y la mencionada posible entrada de Miranda.

Aún falta un entrenamiento más antes del desplazamiento hacia la capital de España, por lo que el técnico continúa con su libreta abierta, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha sucedido en las últimas semanas, con cambios inesperados en las convocatorias debidos a problemas en el día previo a la confección de la lista.