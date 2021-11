El Betis renueva a Mizzian hasta 2023

El Betis ha anunciado la ampliación de contrato de Mohamed Mizzian, delantero del filial, hasta junio del año 2023, apostando así por el ariete de cara al futuro.

El comunicado del Betis es el siguiente:

"El Real Betis Balompié y Mohamed Mizzian han llegado a un acuerdo para renovar el contrato del canterano. El delantero seguirá ligado al Club de las Trece Barras hasta junio de 2023.

Mizzian (Melilla, 10 de febrero de 2000) llegó al Betis Deportivo en el verano de 2019 procedente de la UD Melilla tras pasar previamente por la cantera del Real Madrid CF. Desde entonces ha firmado 17 goles con la camiseta verdiblanca, algunos de ellos muy importantes para conseguir los dos ascensos consecutivos del filial verdiblanco, siendo especialmente recordado el que anotó en el último suspiro en Córdoba.

Su buen rendimiento le ha valido para participar en varios entrenamientos con el primer equipo y también para ser incluido en la lista B para la UEFA Europa League".

"Estoy muy orgulloso por la renovación. Me gusta la disciplina que hay en el Betis. Como persona me ayudan siempre. Es un club grande. Me siento un bético más. ¿Por qué no, dentro de un años, ser jugador del primer equipo?", ha indicado Mizzian en los medios oficiales.