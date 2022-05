Betis, Mohamed-Ali Cho y otros focos

El Betis lleva meses trabajando en la planificación de cara a la próxima temporada y uno de los futbolistas que intenta firmar es Mohamed-Ali Cho, delantero del Angers. Según avanzó Goal.com, los clubes, Angers y Betis, se encuentran en plenas negociaciones y el verdiblanco, como pudo confirmar también este medio, intenta acelerar para poder cerrar la incorporación del joven delantero de 18 años, que busca una salida tras no aceptar renovar con su actual equipo, con el que tiene contrato hasta 2023.

El club verdiblanco, pese a la competencia de entidades como Dortmund, Salzburgo y, principalmente, el Marsella, está apostando fuerte por un futbolista por el que lleva trabajando hace meses, intentando convencer a su entorno y a él mismo de que el Betis es la mejor opción para seguir creciendo. Y es que los informes que maneja la dirección deportiva verdiblanca sobre este internacional sub 21 por Francia son muy buenos y cumple con el perfil deseado. Incluso, el Marsella, según el medio francés RMC Sport, ofertó hace varios meses 12 millones de euros (más bonus) al Angers por hacerse con los servicios, pero el club galo solicitaba 15 y todo quedó en el aire. Al igual que el interés del Eintracht Fráncfort, que lo pretendió en enero pero no llegó a lanzarse por Mohamed-Ali Cho, y de otros clubes españoles (Atlético y Celta) que también lo siguen.

Mientras, el Betis, después de apostar por Luiz Henrique, ve con buenos ojos la posibilidad de hacerse con el atacante francés, dentro de esa idea que maneja de poder sacarle rendimiento deportivo y a la vez una revalorización económica en el futuro, con una tasación actual en el mercado de 15 millones de euros (transfermarkt.es).

Mohamed- Ali Cho es un delantero zurdo que también suele actuar bastante como extremo, sobre todo a pierna cambiada. Tiene un buen uno contra uno y es muy explosivo por su velocidad y desborde en carrera, algo que el Betis necesita en la parcela ofensiva. Esta temporada ha disputado con el Angers 32 encuentros en la League 1 (4 goles y una asistencia en 1.847 minutos) y busca ahora un nuevo destino para seguir dando pasos adelante en su crecimiento. Y es ahí donde el Betis entró en escena hace tiempo y ahora está en la pole para poder firmarlo de cara al curso venidero.

Pero el ojo del Betis en el campeonato galo no sólo está puesto en Mohamed Ali-Cho, sino también en Houssem Aouar (23 años), que, a pesar de quedarle un año más de contrato, podría salir del Lyon siempre que las condiciones sean buenas tanto para el jugador como para su club. Este medio centro ofensivo, además del Betis, también ha despertado interés en otros clubes importantes italianos e ingleses, sin obviar su elevado precio de mercado (30 millones), aunque al ser último año su valor actual disminuiría. Aouar, que coincidió en el Lyon con Fekir, es muy del agrado de la dirección deportiva bética a la espera siempre de que la vía económica permita afrontar este tipo de operaciones.

Otra opción para el centro del campo es Dani Ceballos, que en una ventana más de fichajes aparece vinculado al Betis. "Me queda un año de contrato, no hemos hablado más, ni de renovar ni ofertas. Queda un partido muy importante y después hablaremos", indicó ayer Dani Ceballos en una entrevista en Radio Marca en la que también explicó por qué decidió salir del Betis: "Sigo manteniendo las palabras que dije, mi amor por el Betis es incondicional. Yo en su día me fui del Betis porque no había proyecto deportivo y el equipo luchaba por no bajar a Segunda División. No hay nada cerrado, no he hablado nada con el club, sabéis lo que pienso del Betis".

Así, la planificación del Betis para la campaña 2022-23 empieza a avivarse con el nombre de Mohamed Ali-Cho muy candente, ya que los verdiblancos están muy bien posicionados para intentar hacerse con este prometedor futbolista nacido en Stains.