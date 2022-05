Ceballos: "Me fui del Betis porque no había proyecto deportivo y el equipo luchaba por no bajar"

Un verano más el nombre de Dani Ceballos está asociado al Betis y el centrocampista del Real Madrid, en una entrevista en Radio Marca, ha explicado cómo está su situación en estos momentos.

"Me queda un año de contrato, no hemos hablado más, ni de renovar ni ofertas. Queda un partido muy importante y después hablaremos", ha indicado Dani Ceballos, que también ha referido el motivo de por qué decidió salir del Betis y su cariño por el club verdiblanco.

"Sigo manteniendo las palabras que dije, mi amor por el Betis es incondicional. Yo en su día me fui del Betis porque no había proyecto deportivo y el equipo luchaba por no bajar a Segunda División. No hay nada cerrado, no he hablado nada con el club, sabéis lo que pienso del Betis", ha comentado el utrerano, que cuenta con la confianza de Ancelotti: "Imagino que lo dice porque me ve entrenar, soy de los primeros en llegar y de los últimos en irme. Él ha depositado su confianza en mí cuando he estado disponible y la gente ha visto que soy capaz de jugar en el Real Madrid. Estoy ilusionado por ir a más".

Por último, Ceballos ha hecho mención lo mal que lo ha pasado con la lesión de tobillo: "Han sido los peores cinco meses de mi vida. El tobillo no me respondía. Intenté jugar la final con un mal parte médico, donde me decían que tenía una lesión de 2-3 semanas donde sólo estaba afectado el ligamento. Pues, no. Cuando llegué a Madrid resulta que tenía una fractura del astrágalo, el hueso que soporta gran peso del cuerpo. Los médicos me dijeron que, si tras las dos infiltraciones, hubiera jugado 20 minutos más, ya no podría jugar al fútbol. La recuperación ha sido costosa, con tratamiento en Barcelona, un fisio que se ha desvivido por mí, personas externas... Les tengo que agradecer a todos de que no quede ni rastro".