Dos partidos de sanción a Nabil Fekir

El futbolista del Betis Nabil Fekir ha sido sancionado con dos encuentros por el Comité de Competición de la RFEF por su expulsión en el partido del pasado domingo ante el Athletic en una acción en la que soltó una patada a Muniain tras ser provocado por éste.

El Betis, una vez que conoce la sanción, va a recurrir al Comité de Apelación para intentar dejar la sanción en un partido y sólo pueda perderse un partido, el de Vigo del próximo domingo ante el Celta en Balaídos correspondiente a la jornada número 29.

Esta mañana, antes de viajar a Frankfurt, el presidente del Betis, Ángel Haro, mostraba su opinión al respecto sobre la situación de Fekir: "Nabil es un gran jugador. Creo que tenemos que cuidar la calidad no sólo de Nabil, sino de los jugadores determinantes que hay en la Liga. Hay que respetarlos: pitarles un poco más las faltas, que los rivales no estén continuamente provocando... Eso no quita que Nabil tenga que aguantar en esas situaciones y reaccionar de otra forma. El talento hay que cuidarlo. Si queremos la mejor Liga, y cuando tenemos estos jugadores, hay que intentar que no vayan a la caza de ese jugador ni a la provocación continua en cada partido. Se debe proteger el buen juego y al talento, a los jugadores que ofrecen cosas diferentes en el campo, pero cuando tienes rivales que te provocan hay que intentar no caer en la provocación", indicaba Haro.

"Nabil es un tío fantástico. Sabe que tiene que intentar no reaccionar así, pero hay que poner el acento en las provocaciones más que en una reacción humana cuando te están dando muchas patadas. Es una reacción humana que tiene que intentar que no se repita. Espero que sea una sanción mínima, hay el atenuante de que viene precedido de una provocación, pero hay que esperar", ha agregado el dirigente verdiblanco, agregaba Haro. Todo queda ahora en manos de Apelación.