Nuevo sistema de asignación de entradas en el Betis con el 60% del aforo

El Betis ha dado a conocer el nuevo sistema de asignación de entradas para los encuentros de Liga con un 60% del aforo permitido.

El comunicado del Betis es el siguiente:

"El Real Betis modifica el sistema de asignación de entradas y accesos a los partidos de LaLiga tras la ampliación del aforo permitido por parte de las autoridades competentes.

El Club distribuirá a sus socios en cuatro grupos, que tendrán acceso a otros tantos bloques de partidos. Este sistema permanecerá activo para los próximos cuatro partidos, siempre que no se rebaje el aforo actual del 60%.

Los cuatro próximos partidos en casa son los siguientes:

-Real Betis-RCD Espanyol

-Real Betis-Getafe CF

-Real Betis-Rayo Vallecano

-Real Betis-Valencia CF

Los abonados serán reordenados en cuatro grupos: A, B, C y D

-Los abonados que queden encuadrados en el grupo A no podrán asistir al partido Real Betis-RCD Espanyol y sí a los otros tres.

-Los abonados que queden encuadrados en el grupo B no podrán asistir al partido Real Betis-Getafe CF y sí a los otros tres.

-Los abonados que queden encuadrados en el grupo C no podrán asistir al partido Real Betis-Rayo Vallecano y sí a los otros tres.

-Los abonados que queden encuadrados en el grupo D no podrán asistir al partido Real Betis-Valencia CF y sí a los otros tres.

En el ' Área de abonado ' de cada socio figurará el grupo al que pertenece y los partidos a los que puede asistir.

El acceso al Estadio se realizará con el carnet de abonado.

Para facilitar que los socios del Real Betis puedan vivir los partidos en familia y con los amigos, se habilitará un sistema de reagrupación familiar a través de la web abonados.realbetisbalompie.es. Los miembros de una agrupación podrán asistir al mismo bloque de partidos. El número máximo de miembros de las agrupaciones es de 6 socios.

El objetivo del Club es que puedan asistir el mayor número posible de béticos a los partidos. De esta manera, se habilitará el proceso de cesión del abono. Los abonados que no puedan asistir al partido que les corresponde podrán ceder su abono, que recaerá en los socios del grupo que está excluido en ese partido en cuestión. Esos abonados podrán comprar las entradas cedidas en el apartado de la web de abonados utilizando como código promocional de un solo uso su Id+PIN. Si la entrada es de su misma grada no tendrán que pagar cantidad adicional alguna. Si la localidad es de una grada de precio superior sí tendrán que abonar la diferencia. El socio que adquiere esta entrada tendrá que sentarse en esa localidad cedida, no en la que figura en su propio carnet.

Si un abonado cede su sitio y la entrada es adquirida por otro socio, el Club no le imputará ese partido como disfrutado. Si pese a ceder el abono, la entrada no es adquirida por otro socio, sí se le imputará el partido como disfrutado.

Plazos:

-Lunes 13 de septiembre. 17:00 horas: Apertura del proceso de agrupación familiar.

-Miércoles 15 de septiembre. 17:00 horas: Cierre del proceso de agrupación familiar.

-Jueves 16. 13:00 horas: Comunicación a los abonados del grupo al que pertenecen.

-Jueves 16 de septiembre. 17:00 horas: Apertura del proceso de cesión/liberación de asientos.

Para cualquier incidencia relacionada con el acceso a los partidos estará abierta la taquilla de Gol Sur con el siguiente horario:

-Lunes, martes y miércoles de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Jueves, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:45 horas.

En cualquier caso, el abonado dispone desde la temporada pasada del servicio de carnet digital. El abonado puede usarlo entrando en la app oficial y loguearse en la parte superior izquierda con el Id y el PIN.

Para cualquier información pueden dirigirse a la Oficina de Atención al Bético (OAB):

Teléfono: 955 262 030

Whatsapp: 697 197 106

Mail: atencionalbetico@realbetisbalompie.es".