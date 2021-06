El Betis hace oficial el fichaje de Rui Silva

El Betis acaba de hacer oficial el fichaje de Rui Silva por las próximas cinco temporadas. El cancerbero se convierte en jugador del cuadro heliopolitano hasta 2026, siendo una gran apuesta de futuro de la entidad de cara a dar un salto de calidad en la portería.

Rui Silva, desde Budapest concentrado con Portugal para la Eurocopa, ha atendido a los medios oficiales del club verdiblanco.

Fichaje por el Betis

"Primero, muchas gracias. La verdad es que estoy muy contento. Es mi primera gran oportunidad de estar con la selección absoluta de mi país. Muy contento e ilusionado con esta competición y muy contento también de que se haya hecho oficial la incorporación a este gran club. Es un gran paso en mi carrera".

Jugar en Europa

"Este año he podido disfrutar de una competición europea. La verdad que creo que lo hicimos fenomenal, con una trayectoria buena del Granada. Este año tengo esa ilusión de poder volver a disfrutar de esta competición. Era importante también para el club el volver a Europa. Creo que va a ser un año muy bonito para todos".

Futuro mientras jugaba en el Granada

"Fue un año muy difícil. Lo he intentado llevar de la mejor manera posible, ser el mismo profesional de siempre. Lo he conseguido porque soy fiel a mis principios. Intento ser lo más profesional posible".

¿Por qué el Betis?

"He tenido otras ofertas. En el fútbol hay que saber elegir el momento adecuado. El Betis sería el paso siguiente para dar continuidad a lo que estoy haciendo. Quiero ir paso a paso y no dar un paso mayor que después lo pierda. Quiero tener los pies en el suelo y estar tranquilo. Puedes tener ofertas de grandes clubes pero a lo mejor no te dan la oportunidad de poder competir por el puesto. Quiero poder competir el puesto con otros porteros donde te puedan dar la oportunidad de luchar por el puesto y no que llegue a un sitio donde veas imposible que juegue".

Charla con William Carvalho

"Hablé con él estos días. Hablé con otros compañeros que jugaron en el Betis para saber cómo era el club, la ciudad y la afición. Ya me voy preparando para lo que viene, que es un gran club, histórico, con una afición que te ayuda al máximo cuando las cosas van bien y cuando no van tan bien es más complicado, pero cuando llegas a este nivel tienes que estar preparado para todo. Hay que estar fuerte a todos los niveles. Es un club maravilloso para seguir creciendo".

Bravo y Joel, competencia

"Sí, esa competencia es sana. Claudio es un porterazo, tiene un nivel extraordinario y Joel cuando le tocó jugar lo hizo bastante bien. A Dani Martín no lo conozco mucho, pero seguro que estando en el Betis es porque es un buen portero. Va a haber una competitividad sana para pelear por el puesto".

Charla con Jorge Molina

"Jorge Molina, aparte de William, hablé con Molina. Es un fenómeno, una gran persona y un gran jugador. Sé lo que significa para el Betis, es un fenómeno."