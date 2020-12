Galera: "Se pretende que se hable de un proyecto nuevo para que no se hable del actual, ahí está el error"

Uno de los miembros de 'Es posible otro Betis', Paco Galera, ha analizado la situación actual de cara a la junta de próximo lunes. Así, se ha referido a varios puntos candentes en una entrevista en Radio Sevilla.

Réplica a Ángel Haro

"Yo hablo de un proyecto plural, inclusivo y sobre todo dejar claro que lo que se debate el próximo lunes 21 es enjuiciar y valorar la gestión del ejercicio 19-20. No se debe distraer la atención de eso. El terreno de juego si está embarrado. Hace unos días vi algunas reacciones a una iniciativa que no tiene connotaciones negativas desde el propio consejo. Yo tenía pensado mantenerme en el anonimato y no significarme más, pero tengo que salir porque, después de lo que llevamos pasao, realmente pude comprobar que un miembro del consejo pretende desprestigiar a un bético por su apellido y eso me recordó a unas formas y unas maneras del pasado autoritario y cortijero que hemos vivido en el Betis. Yo prefiero no entrar al barro. Para mí no todo vale porque estamos en el campo del Betis y comportarse de esa forma tarde o temprano se aprecia y el bético de corazón lo desprecia".

¿Está acreditado para la junta?

"Todavía no estoy acreditado, no creo que nadie se quede fuera. Se va exceder con creces el aforo y espero que se puede ampliar. Haber garantizado como sea posible la junta para que sea una verdadera junta digital. A través de los medios telemáticos, on line. Eso hubiera yo garantizado para contar con todos los accionistas minoritarios y no tantas películas que dificultan el voto. Si hay una junta presencial y hay un aforo limitado, entran los primeros que se acrediten pero el resto tiene que tener garantizado su derecho al voto desde el primer punto hasta el último. Porque hay un punto del orden del día que no puede votar de forma anticipada. Habrá un punto de reelección y nombramiento reservado solo a los asistentes. Para mí no es clave, para mí la clave es si enjuiciamos de una vez el ejercicio 19-20. ¿Estamos conforme con el proyecto, la gestión y los resultados? ¿Éste es planteamiento deportivo que se prometía?".

Dicen que no hay proyecto

"Lo digo con sinceridad. Se pretende que se hable de un proyecto nuevo para que no se hable del proyecto actual, ahí está el error. Cinco años de recorrido y estamos donde estamos. Lo que vamos a enjuiciar es el último ejercicio de gestión. Esto es distraer la atención para no hablar de lo relevante. Yo no estoy hablando de quitar a uno para ponerse otro, hablo de un modelo de gestión no funciona y no es correcto, la deriva económica y deportiva que es la que es y hay que cambiar. Tenemos que dirigirnos al Betis de los Béticos que proclamaban todos los que están en el órgano de administración actual y de esa forma construir un proyecto nuevo. ¿O en diez días podemos crear un proyecto nuevo? Si hace diez días me ofrecieron entrar en el consejo… pero lo rechacé porque no veo un proyecto nuevo ni había posibilidad de cambio. Por eso rechazo esa invitación".

La figura de Lorenzo Serra Ferrer

"La figura de Serra no es solo una sensibilidad más, no sólo es un accionista relevante sino es un argumento deportivo incontestable. Las últimas decisiones deportivas nos parecen producto de la tomar decisiones a base por impulsos. Serra tiene una experiencia sensacional y puede ser un argumento para acabar con esta deriva. Yo tengo la esperanza de que haya un espacio de entendimiento porque me gustaría que en algo nuevo pudiéramos contar con todas las sensibilidades representadas. Se puede y hay que contar con Serra".

Posible ampliación capital

"Es una medida propia de una circunstancia económica comprometida como la que tenemos. Hay otras alternativas. Yo ruego y pido que se evite a toda costa porque es un tiro directo al Betis de los Béticos. Eso diluiría el capital y los accionistas minoritarios como un azucarillo y desaparecería su ya mínima trascendencia actual. El Betis ya está en manos de 20, 30 o 40 prácticamente hasta un 50 por ciento. Pero el número de accionistas es muy relevante, más que el número de acciones".

Visión de la situación del Betis peor que en mayo

"Desde el punto de vista económico la situación está peor, nos enfrentamos a unos presupuestos inciertos que tienen partidas a ver qué ocurre en el futuro. Lo que ha sucedido en ejercicios previos da a entender que habrá algunos ingresos extraordinarios y es razonable, pero hay incógnitas. Desde el punto de vista social, todo lo que no sea avanzar en el Betis de los Béticos es un fracaso social. A los accionistas minoritarios hay que tenerlos en cuenta y que se escuche a la propia afición. La propia afición que ha perdido la trascendencia que tenía antes del 92 y que ponía y quitaba presidentes simplemente porque realmente esto no deja de ser una entidad que además de mercantil tiene que otorgar dividendos en el alma del aficionado bético".

Diferentes escenarios

"No soy persona de estar detrás de una hoja de cálculo y no bajando al barro para rescatar cada acción. Yo apelo a la conciencia de cada bético o accionista, pero esta situación, que es cambiar el modelo de gestión, es una propuesta que ya ha ganado porque a día de hoy hay agrupaciones de acciones que fomentan esta idea, entre ellas la de Serra Ferrer, pues llevamos más de 450 agrupaciones de accionistas minoritarios, de béticos de base. Yo no tengo ni incluyo en mi pensamiento el que no puedan estar las personas que están sino opino que hay cambiar el modelo. Involucrar a todo el mundo, el Betis debería tener por una vez todo a favor: la comunicación, la masa social, todo el conocimiento y la profesionalidad posible. Por eso es tan importante que los béticos minoritarios se pronuncien. Porque en el Betis cuando la crítica va dirigida a las personas que gestionan se intenta confundir con criticar al Betis y eso no es así".

Críticas a su proyecto

"Yo que estoy en el anonimato por deseo propio. He recibido el reproche inmediato para desprestigiar mi beticismo por razón de un apellido. Yo no critico a la persona. Se critica a la gestión. La falta de competitividad se encuentra en eso, en no aceptar la crítica interna ni externa. Vamos a profesionalizar el club. Vamos a crear un buen entorno positivo para el Betis".

Porcentaje accionarial

"Yo creo que tiene que estar bastante parejo. A priori bastante parejo. Alrededor del consejo hay capital acumulado o comprometido o vinculado para acumular acciones y garantizarse que queden siempre en el mismo ámbito. Pero hay bastantes accionistas minoritarios con pensamiento libre y puedes ser decisivos. Lo que sí creo que es que en número, el seguimiento de una iniciativa que lo que pretende solo es censurar la gestión del consejo y crear un proyecto nuevo, creo que está teniendo una repuesta excepcional y ganadora sin discusión. Esto tendría una ampliación descomunal si hubiera tenido los mismos medios y recurso que disponen el actual presidente y consejo para obtener representaciones: medio oficiales, web del club y llamadas a accionistas desde la entidad..."

¿Cómo va a ser la junta? ¿El proceso cómo es en el punto 5?

"Quien va a tener la posibilidad o capacidad de decidir cómo será el modelo a desarrollarse la junta será el presidente y el consejo. Si no te aprueban las cuentas, ¿dimitirán? ¿Se puede presentar después a reelección y nombramiento? Se pueden dar muchos escenarios. Y si no se produce dimisión habría cuatro puestos que actualmente no han caducado que no tienen que someterse a reelección o nombramiento y habría cinco a debates: el de Ángel, José Miguel, Pagola, Mariví y Alarcón. Es muy probable que la mayoría de accionistas identifiquen la situación deportiva con la intervención de Catalán, pero yo creo que la gestión es bicéfala y compartida. Lo que está sucediendo es producto de las decisiones de Ángel y José Miguel. Podría darse una situación extraña, apoyo a la reelección de Haro y el rechazo de José Miguel".

¿Qué cambiaría en el Betis si gana?

"Yo de entrada cumpliría con mi compromiso. Lo que cambiaría es que integraría a las voluntades que estoy diciendo. Iría a esos paquetes para que creen el órgano de administración. Se vota en contra del proyecto y la gestión, que es bueno para todos que haya una solución global. Si las cosas fueran bien a lo mejor la figura de Serra no estaría presente, pero ayuda en lo deportivo, sus aportaciones son muchas, la competitividad y el gen ganador que aporta es algo indiscutible".