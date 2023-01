Pellegrini, de Álex Moreno a Camarasa

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Rayo Vallecano ha analizado la situación de algunos jugadores con los que podría haber movimientos en esta ventana invernal del mercado de fichajes.

El último caso es el de Álex Moreno, objetivo número uno del Aston Villa para reforzar el costado izquierdo en enero. Se trata de una petición expresa de Unai Emery y los de Birmingham, como informaba este pasado viernes Diario de Sevilla, están en negociaciones con el club de Heliópolis.

Y a ello se ha referido con cautela el técnico chileno, que se muestra siempre cauteloso: "He hablado con él normal como hablo con todos los jugadores, pero como dije el otro día con Borja Iglesias, no es bueno pronunciarse sobre rumores más que de noticias. Álex tuvo la posibilidad de irse y decidió quedarse, está muy contento aquí. Vamos a ver ver qué pasa con él, tanto con otros jugadores que pueden sonar para que puedan partir, por eso no me gusta especular sobre rumores".

La línea del santiaguino no ha variado y sigue esperando acontecimientos que puedan afectar a su plantilla. No obstante, sí ha sido un poco más claro al ser cuestionado sobre la situación de Camarasa y la opción de que el Betis le haga ficha o pueda salir en busca de minutos: "Hablaremos con Víctor en estos días a ver qué es lo que más conviene. Siempre dije que me parece importante contar con él, pero no soy yo quién diga lo que es mejor en el mercado y si es mejor que salga o se quede".

Habrá que esperar por tanto a ver cómo va evolucionando el mercado a lo largo de este mes en torno a varios jugadores del Betis, siendo Álex Moreno el que en estos momentos parece tener más opciones de poder comenzar una nueva etapa en otro club.