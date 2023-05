Pellegrini: "Creo que es una muy buena temporada"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al partido de este miércoles ante el Getafe, tratando lo siguientes temas.

Estado de William Carvalho

"William no trabajó hoy porque anda con molestias musculares. No está recuperado y no va a estar en la lista para mañana. A ver cómo evoluciona de aquí al domingo. No es una lesión grave como para descartarlo ante el Girona".

Expulsión de Miranda

"Es un tema cerrado. El mismo Juan se disculpó inmediatamente. Se dio cuenta de su error. No supo controlarse. No era un derbi que estuviera caliente el ambiente. Se equivocó, se disculpó y a esperar la sanción. Lo importante es que Jesús no tuviera un problema mayor".

Abner

"Abner sólo tuvo un calambre. No tiene mayor problema. Debe estar en condiciones. Sabaly también puede jugar por la banda derecha y la izquierda, pero Abner debe estar sin problema".

El Getafe

"Un partido complicado. La situación del Getafe es complicada, dejaron dos puntos en casa con el Elche. Va a pelear por la salvación hasta el último partido. Conociendo a Bordalás, cómo defiende y cómo sus equipos están concentrados los 90 minutos, no va a ser fácil. Además es un equipo que tiene muy buenos delanteros".

Situación de Ruibal

"No hay nada anormal. Todos los jugadores tienen periodos que juegan más y otros menos. Aitor ha tenido un avance importante en cantidad de minutos. Ha jugado muchos minutos en la temporada".

Estado físico del equipo en el final de temporada

"El equipo llega muy bien a este final de temporada. En la primera temporada, como en la segunda y la actual, los números son muy parecidos en puntos de primera y segunda vuelta. Quizás este año menos goles arriba, pero menos goles en contra. Llegamos dentro de lo que esperábamos. Creo que es una muy buena temporada. Exactamente igual que temporadas anteriores, momentos mejores y perores".

Canales

"A mí personalmente no me gusta centrarme en la parte individual, sino en la parte colectiva. No recurro a justificaciones de lesionados o quién anda mejor o peor. Tenemos un buen plantel. Sergio tiene un papel importante en lograr lo logrado de forma colectiva".

Bravo

"Tanto Bravo como Rui Silva han tenido una participación importante todo el año. Claudio está rindiendo bien y Rui Silva también ha tenido un buen rendimiento. La parte colectiva del plantel es lo que nos ha permitido estar en estos momentos así. Me alegro por Claudio, que se mantiene vigente a una edad que nos es fácil".

Sellar matemáticamente Europa en casa

"La quisimos sellar de visita con el Sevilla, que hubiera sido importante para nuestros hinchas, logramos muy buen empate para mantener la distancia con los que vienen detrás. Ahora, intentar hacerlo con nuestro público para darle una alegría a una hinchada que nos ha respaldado todo el año".

Celebración europea

"Cuando termine el ‘casi, casi’ veremos cómo lo celebramos. Vamos a esperar tener el logro en la mano. Si lo logramos mañana será fenomenal. La historia del Betis dice que sería un logro importantísimo".