Pellegrini, sobre William Carvalho: "No quería que se fuera"

Uno de los focos de atención en el Betis en el cierre del mercado ha estado sobre William Carvalho y su posible salida, y en este sentido Manuel Pellegrini no ha ocultado su satisfacción por la continuidad del luso, al que le exige muchísimo para que dé su mejor versión.

Situación de William Carvalho

"Primero creo que uno quiere que los jugadores rindan al máximo posible. Para este año una plantilla sin William Carvalho es peor que una plantilla con William Carvalho. No quería que se fuera. Si había una oferta importante y eso era beneficiario para el club lo hubiera entendido, pero estoy muy contento de que William Carvalho esté con nosotros. Tengo muchas discrepancias con él, le exijo mucho. Espero que tenga una regularidad mayor, pero de calidad son pocos los jugadores de su calidad en pocos planteles. Es un jugador en el que confío mucho, pero no le exijo menos que al de al lado. William Carvalho es un medio de ida y vuelta. Tiene mucha calidad para darnos salida del balón. Tiene llegada al área y gol. Es un medio de ida y vuelta con muchas ganas de ir y a lo mejor tiene que tener más ganas de volver".

Willian José

"Es un jugador que tenemos la misión de rescatarlo para el fútbol. Sus dos últimas temporadas no han estado dentro de su nivel, pero es un jugador con mucho potencial y mucha calidad, y nos a aportar mucho. ¿Borja y Willian juntos? Yo he jugado muchas veces con dos en punta en España. Lo importante es el rendimiento. Si andan bien podemos jugar con dos puntas. No estoy encerrado en ningún sistema".

Bellerín

"Viene de un club como el Arsenal y está acostumbrado a disputar varias competiciones. Eso es un plus. Tiene características muy claras, es un jugador rápido y ofensivo. Con Sabaly estábamos muy contentos. A Montoya le tengo mucha confianza y quizás ha sufrido algunas críticas en algún partido, pero no siempre es culpa de él. La temporada pasada tuvo mala suerte con las lesiones y Covid. Con los tres laterales tenemos bien cubierto ese puesto".

Estados de forma de Willian José y Bellerín

"Willian José, desgraciadamente en el último entrenamiento en San Sebastián tuvo un problema en el gemelo. No se ha integrado al grupo, nos queda unos días, pero es muy difícil que logre estar a punto ante el Granada. No sólo es curarse la lesión, sino integrarse en la plantilla en el día a día. Bellerín se ha integrado sin problemas. Entrena todos los días. Vamos a tener que jugar siete partidos cada tres días, así que el partido del lunes tiene que estar relacionado con el de jueves y el domingo. Vamos a buscar el mejor momento de integrar a cada uno de los jugadores nuevos".

Tres porteros

"Lo mejor es tener dos porteros de categoría y un portero de una división menos. Sobre todo, cuando hay un arquero como Dani Rebollo, al que le tengo mucha confianza. Por distintos problemas contractuales nos quedamos con tres porteros: Rui Silva, Bravo y Joel. El primero fue una buena incorporación y los otro dos son buenos porteros, había un cupo y no hay ningún problema. En el plantel no hay nombres, hay rendimiento, actitud durante la semana y al final el que anda mejor juega".

¿Le preocupa la falta del de gol en el equipo?

"Si me dice en las tres primeras jornada, sí. Pero también durante la temporada hay momentos en el que los goles no se convierten. Para mí es importante el rendimiento individual de los jugadores: Borja tiene gol, Juanmi tiene gol, ahora Willian José. Hemos ido creando ocasiones de gol y luego llegará el gol. Creo que para ser un equipo ofensivo deben participar todos los jugadores y para defender también los diez jugadores deben estar involucrados para recuperar el balón. Si hay falta de gol es un trabajo colectivo que tenemos que seguir mejorando".

Canteranos

"Espero mucho de ellos, pero no de contar con la cantera por contar, sino porque tienen calidad para estar en el primer equipo. Édgar, Rober, Paul… Y viene una segunda generación como Calderón, Fran Delgado, Raúl, Marchena… que tienen la obligación de hacerle sentir presión al jugador del primer equipo. Hay un potencial que está bien manejado en el Betis Deportivo por Manel Ruano. Hay una concordancia en la línea técnica entre el primer y el segundo equipo muy importante".