Pellegrini: "Sé perfectamente lo que significa el partido del Betis ante el Sevilla"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al derbi, tratando diferentes asuntos importantes.

Dos últimas derrotas

"Está bien física y mentalmente. Es cierto que venimos de un par de derrotas con marcadores inesperados, contra el Atlético de Madrid creo que tampoco fue la diferencia, y contra el Bayer Leverkusen, considerando que ambos equipos jugaron mejor que nosotros, merecieron ganar por un par de goles. Creo que el mismo hecho de intentar empatar nos hizo abrirnos más de la cuenta y recibimos los dos últimos goles al final. Un equipo superior y perdimos dos partidos ante rivales en su propia casa, rivales importantes".

Cambios en el descanso en los últimos partidos

"Analizando una serie de aspectos uno hace los cambios en el momento en que estima oportuno. Analizar un partido que ya terminó no tiene ninguna importancia, ganando o perdiendo dejamos el partido atrás, sacamos la experiencia necesaria y más importante que un determinado partido es la aplicación del equipo. El equipo está en ambas competencias en una situación que nos hubiera gustado estar al comienzo de la temporada, dependiendo exclusivamente de nosotros de clasificarnos en Europa y en LaLiga a tres puntos de los que están arriba".

Ganar un derbi

"Por supuesto que sabemos que para los hinchas del Betis ganar el derbi es lo más importante, y es lo que queremos hacer. Pero es más importante tener un logro general que un partido puntual, sin desconocer lo importante que es derrotar al Sevilla. En ese aspecto, no sé si es una deuda pendiente, pero todos queremos hacerlo, aunque me sigo inclinando siempre por el logro colectivo de una temporada".

Primer derbi sevillano con público en las gradas

"Es muy importante que esté el estadio lleno porque el equipo se siente muy arropado por su público. Llevo once años en España y si bien no he estado aquí dirigiendo un derbi sé perfectamente lo que significa el partido del Betis contra Sevilla. Ojalá podamos darle una gran alegría a nuestra gente y mantener un rendimiento en una temporada que por ahora ha estado por encima de las expectativas. Quizás muchas veces uno generando tanta ilusión después se aumenta la frustración, pero somos muy conscientes de lo que hemos hecho y de los errores que hemos cometido y seguiremos haciendo lo que creemos que es mejor para el equipo".

¿Qué opinión tiene del Sevilla?

"No podemos desconocer el potencial del Sevilla, ni el presupuesto del Sevilla, ni lo que ha hecho en estos últimos años. Es un equipo que ha ganado varias veces la Europa League, que ha estado metido en los últimos años permanentemente en la Champions, que tiene un presupuesto alto y se puede dar el lujo de traer jugadores importantes. Pero el año pasado los dos partidos que jugamos con ellos tuvieron resultados bastante injustos. Desperdiciamos un penalti en uno partido y fuimos muy superiores en el otro que perdimos. Pero eso hay que ratificarlo con un resultado ante un equipo potente, de los más fuertes de España".

¿Quién es el favorito?

"No sé quién lleva el papel de favorito, ya he dicho que son dos instituciones con distinta realidad económica, que representan una importante masa de aficionados en Sevilla. Son parejos en la parte deportiva y el resto se queda fuera cuando arrancan los 90 minutos. Esperamos hacer una buena actuación en nuestra casa y ganar el partido. Es muy fácil tomar el papel de no ser favorito para no tener responsabilidad, pero nosotros jugamos en casa y vamos a intentar ganar como hacemos en todos los partidos".

La importancia de los primeros minutos del partido

"Yo tenía un técnico que siempre me decía que los primeros 95 minutos son los importantes. No se sabe realmente cuáles son, uno puede jugar 15 minutos bien y el resto un desastre. No creo que tenga importancia una parte puntual sino la personalidad del equipo, la convicción de lo que uno hace y, como siempre digo, los rendimiento individuales de los jugadores".

Menos descanso para el Betis

"No me parece injusto porque no había otra alternativa, la Europa League se juega los jueves y la próxima semana hay fecha FIFA así que no se puede jugar el lunes. El Sevilla llega con dos días más de descanso porque la competencia es así, la Europa League es una competición que desgasta muchísimo, se llega el viernes de madrugada a España en los partidos de fuera. Pero no estamos pensando en eso ni nos creemos perjudicados en ese aspecto, por eso hemos ocupado gran parte del plantel para llegar a todas las competiciones".

Ambos equipos llega con derrotas europeas

"Personalmente creo que todos los partidos anteriores no tienen ninguna relación con el siguiente partido. Uno puede venir de rachas muy malas y hacer un gran partido o de mucha seguridad en otros partidos y hacer un mal encuentro. Mucho más con la ansiedad que produce un derbi. Es importante no cometer errores por exceso de ansiedad. En eso no creo que los partidos anteriores nos afecten a ninguno de los dos”.