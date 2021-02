Pellegrini: "Ir a Europa es una apuesta y una exigencia personal"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa, reconociendo abiertamente su deseo de llevar al club verdiblanco a jugar competición europea.

Ir a Europa

"Es una apuesta personal, desde que llegué vine a por un desafío deportivo, sabiendo la realidad del club, siempre me exijo lo máximo, hemos tenido una buena acogida por lo jugadores. Vamos a intentarlo, ya lo hicimos en la Copa y ahora seguiremos en la Liga. Se logre o no ya veremos los motivos, pero el desafío del Betis y de su institución no se puede dejar de lado".

Estado anímico de los jugadores

"A los jugadores los veo bien, fue un impacto no lograr la clasificación, por el nivel de juego que tuvimos, pero el futbol es así, hay que seguir adelante. Hay maneras y maneras de caer eliminados, peor sería ser inferiores y ser impotentes. Al final por esa jugada final, fue un mal día y ahora a meterse en la liga donde estamos bien posicionados".

Mantener la buena línea de 2021

"La ilusión de la gente y del plantel está basada en el aspecto futbolístico y la capacidad mostrada. El futbol es un estado anímico y no lograr algo tiene efectos, pero espero que podamos asimilarlo y mantener la línea de la liga de los últimos 6-7 partidos".

Los últimos minutos del partido ante el Athletic

"Intentamos gestionar los últimos minutos como entendíamos convenientemente. No habían tenido opciones, metimos a Sidnei para tratar de tener más fortaleza en el juego aéreo. En el fútbol no todo es predecible, sucedió así y eso no tiene por qué repetirse en otro partido. No tengo nada que cuestionarle al equipo".

El Barcelona

"La suerte no se mide por cómo se reciba a los equipos, la suerte se busca. En cualquier momento que recibas al Barça es complicado. Nuestro momento es bueno en lo futbolístico, vamos a ver la reacción del plantel, pero el Barcelona es un rival siempre difícil".

El futuro de Messi

"Messi, por más que tenga cosas exteriores o de su futuro, demuestra que es el Leo Messi del Barcelona. Es un jugador único, no creo que podamos aprovechar ese factor. Factor decisivo sería aprovechar nuestras armas".

La mala tanda de penaltis ante el Athletic

"Son estadísticas que no conocía. Los penaltis es un tema de presión, no se puede entrenar por más que practiquen tras el entrenamiento".