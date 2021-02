Koeman: "Veo al equipo preparado para afrontar un partido complicado como ante el Betis"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, ha tratado diferentes asuntos de cara al encuentro de este domingo ante el Betis.

Partido ante el Betis

"Llevamos muchos partidos. Cuatro partidos con prórroga y muchos fuera de casa. Tenemos que recuperar y se puede hacer mucho mejor cuando ganas que cuando pierdes. Estamos contentos porque el equipo está preparado y los veo bien para afrontar un choque complicado".

Posible rotaciones

"Nunca es bueno por parte de un entrenador decir qué partido es más importante. El que viene es el más importante. Soy de ir día a día e ir partido a partido. Es la mejor manera de poder preparar los encuentros". Mejor momento en el Barcelona "Estaba muy contento y orgulloso en Granada con la calidad y actitud que mostró el equipo, pero no sé por cuánto tiempo. El fútbol es un deporte muy raro, pues hoy hace sol y mañana puede llover. Mañana tenemos otro partido y lo hecho no importa. Hay que demostrar que estamos en un buen camino".

Meter presión al Atlético

"Siempre hay esperanzas, pero depende de nosotros mismos. Toca seguir ganando partidos, pero sigue siendo dificilísimo porque tenemos un partido complicado fuera de casa, aunque tenemos esperanzas porque estamos mejorando y el equipo está muy metido".

El momento de Dembele

"Físicamente el equipo ha mejorado. Si no, no se puede aguantar un partido cada tres días, con cuatro prórrogas y tantos viajes. Ha sido impresionante cómo hemos acabado las prórrogas. El trabajo desde la pretemporada ha sido impresionante y el equipo está muy fuerte. Y en cuanto a Ousmane, no sé qué ha pasado en años anteriores pero viéndole, ha mejorado mucho físicamente y el ritmo de los partidos. Es buenísimo, tiene uno contra uno, es rápido. Está muy metido, alegre y hay que seguir así".

La implicación de Griezmann

"Recuerdo la llamada que le hice cuando firmé por el Barça. Le dije que tenía mucha confianza en él. Sé que no tuvo la efectividad al inicio como ahora. Nunca tuve mis dudas sobre él y tiene autocrítica. Es importante tenerlo como jugador. Siempre ha trabajado para recuperar y dar lo mejor de sí mismo. Creo que no se le puede pedir más".