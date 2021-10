Pellegrini: "No es un partido decisivo, pero sí muy importante"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido junto a Borja Iglesias una interesante rueda de prensa en la previa del partido ante el Bayer Leverkusen.

¿Qué partido espera?

"Espero que sea un buen partido para los hinchas, pues son dos equipos con fútbol ofensivo que se dedican a jugar más que a destruir. No creo que les afecte la derrota ante el Bayern. Tendremos que hacer muy buen partido para sumar los tres puntos en casa, no es un partido decisivo. El Celtic se puede meter arriba. Ojalá sumemos los tres puntos y es lo que vamos a intentar hacer dese el primer minuto".

Experiencia del Betis

"No creo que la edad de los equipos pueda ser un factor. Si el Bayer tiene un equipo joven es porque son los jugadores que necesitan. Todos los años juegan en Europa y tienen la experiencia necesaria".

Primera plaza en juego

"Así es, pero estos dos partidos tampoco van ser definitivos porque después de mañana quedan nueves puntos más por jugarse. Lo importante es tratar de ganar mañana. No nos centramos en ser primeros de grupo, sino en ganar mañana".

Baja de Aranguiz

"Es un jugador muy importante para el Leverkusen, tiene mucha experiencia y una gran técnica. Lleva muchos años en este equipo. Lo va a echar de menos, pero hay un plantel en condiciones para remplazarlo".

Recuperación tras el partido en Vitoria

"Es una recuperación corta. Terminamos de jugar el lunes a las nueve de la noche y volvimos a la una de la mañana. Veremos después de conversar con los jugadores cuál es el mejor once del plantel para mañana e intentaremos sacar el partido adelante. Hay que dejar de lado si tuvimos más o menos recuperación".

Mayor porcentaje de victorias de la historia del Betis

"Siempre es importante, pero personalmente no soy de ver esos números. Me pondría contento su ganamos nuestro tercer partido en la Europa League. Lo importante es ganar mañana, me daría una alegría mayor. Tenemos un trabajo importante con los jugadores, que siempre han creído en los momentos malos y buenos. Hay espíritu de equipo, creen en una idea futbolística".

El Leverkusen, un equipo vertical

"Tienen muchos jugadores de peligro que marcan una diferencia. Además lo más importante es el funcionamiento como equipo y siempre juegan hacia delante, creando espacios en el campo contrario. Habrá que estar atentos en la parte defensiva sin perder nuestro espíritu de salir siempre a ganar".

Partido de vuelta en Alemania

"Si bien es un partido importante no va ser decisivo. Hay que considerar al Celtic. Buscar ahora la manera de puntuar mañana. Ya veremos después cómo se soluciona el grupo".