El Betis de Pellegrini se dejó las alas en Sevilla

¿La espesura de saberse con la temporada resuelta con ese fantástico título copero? Lo cierto es que el Betis no mostró en Getafe el hambre necesaria, la voracidad que ha acostumbrado, para dar esa dentellada que lo metiera de lleno en la lucha por acabar entre los cuatro primeros y jugar por segunda vez en su historia la Liga de Campeones.

Álex Moreno no fue ni por asomo ese estilete imparable de muchos partidos durante esta campaña, tampoco Sabaly asomó por el flanco contrario y por dentro, Canales y Fekir echaron de menos esta vez el trabajo de Borja Iglesias para ofrecerse de espaldas y descargar, o arrastrar a su par para generar espacios. Los cinco zagueros de azul apenas salieron de atrás y todo fue muy dificultoso para los atacantes verdiblancos.

Defensa

El Getafe lo tuvo clarísimo: balones largos desde atrás a la pelea de los dos puntas, Borja Mayoral y Enes Ünal, con los centrales béticos. Y si no la ganaban, al menos estar atentos a la zona de rechace para una segunda jugada. Sólo le salió el plan a Quique Sánchez Florez una vez, en la primera parte. Pezzella dejó el rechace en zona muerta, Borja Mayoral abrió a Maksimovic y el medio engatilló, pero Víctor Ruiz acudió presto y se tiró al suelo para bloquear el peligroso lanzamiento (23’). En la segunda parte, el Getafe llegó más, que no mejor, por la distancia entre la zaga bética y las piezas ofensivas, que permitió a los medios azulones conducciones con espacios que no fueron a ninguna parte por el buen repliegue bético.

Hubo un fallo en la marca en una falta lateral botada desde la derecha que cabeceó solo Okay en el segundo palo. Claudio Bravo estaba en el sitio para repeler el balón (47’).

Ataque

Quique Sánchez Flores apenas permitió licencias ofensivas a los laterales largos, Damián y Olivera. Era una defensa de cinco con todas las de la ley. Sabaly ni lo intentó por la derecha. Pero Álex Moreno sí que arrancó la moto varias veces pero entre el bravo (y a menudo sucio) Damián y el inopinado rendimiento del central reconvertido Okay, que acudió al corte siempre, las acometidas iniciales del Betis por la siniestra quedaron en nada.

Por dentro, Canales y Fekir buscaron a Borja para esas combinaciones en corto tan provechosas (ejemplo, el golazo del ariete gallego al Espanyol en Cornellá), pero esta vez, entre que el nueve no estuvo fino en controles y toques y que el bosque de piernas era muy denso, tampoco el Betis creó peligro por dentro.Todo se redujo a un balón parado de Fekir sacado en corto a Canales para el testarazo de Pezzella (2’) y dos tiros desde media distancia, de Canales y Fekir. David Soria respondió a los tres. Y el primero y el tercero no eran fáciles.

Virtudes

No perder en días tan espesos.

Talón de Aquiles

Sin ritmo, amplitud por fuera ni llegada. Irreconocible.