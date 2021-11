Pellegrini: "Tenemos que empezar con más intensidad"

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, ha ofrecido la conferencia de prensa previa al duelo ante el Bayer Leverkusen, en la que ha resaltado la importancia del partido europeo y ha aparcado el derbi del domingo ante el Sevilla. "Tenemos que salir con más intensidad que en Sevilla", ha asegurado el técnico chileno, que confía en una reacción del equipo tras la derrota ante el Atlético.

Estado del equipo

"El equipo llega bien, con la conciencia de que venimos a jugar un partido muy importante, tras una derrota que no fue como esperábamos, no hicimos una buena actuación. Esperamos mañana retomar las sensaciones que teníamos antes del partido. El plantel están todos en condiciones, incluido Bellerín".

Fekir

"La derrota no sólo fue por no jugar Fekir, nosotros analizamos parámetros médicos, físicos y fútbolisticos para hacer el mejor once. Era un riesgo mayor para él o para Guido, tenían más minutos en el cuerpo. Según se fue desarrollando el partido, no lo esperábamos de esa manera, no sabremos nunca si hubieran entrado con un empate o ganando nosotros. No centraría la derrota en si jugador uno más o menos, hicimos un mal partido como equipo y nos ganó el campeón en su casa".

Partido clave

"El partido de mañana es importante, no decide el grupo, mientras las matemáticas cuadren todo puede pasar. El que gane va a sacar tres puntos, pero van a quedar dos partidos más y seis puntos. Todo puede suceder, pero es importante".

Crisis del Bayer

"Todos los equipos pasan un mal momento, sigue teniendo la calidad de jugadores, es muy ofensivo, si creemos que cometeríamos un gran error. Va a ser un partido complicado ante un gran rival".

Rival

"Nunca sabes cómo van a ser los partidos, los dos equipos salen a ganar, pero sí tenemos que empezar con mucha más intensidad que en el partido de Sevilla".

Once

“Pensamos sólo en el partido de mañana, cuando terminemos nos meteremos en el derbi en casa. Sacaremos el equipo que creemos que es mejor para ganar el partido".