Pellegrini: "Se ha logrado una comunión entre el equipo y la afición que hacía falta"

Acude el Betis mañana a Talavera para disputar la segunda eliminatoria de la Copa del Rey y lo hace con optimismo en el mensaje de Manuel Pellegrini, que ha destacado esa buena sintonía que se ha generado entre la afición y el equipo.

"Lo importante es que se ha logrado una comunión entre el equipo y la afición, que en este club hacía falta. La hinchada está viendo un equipo que gana y da espectáculo. Queremos prolongarlo en el tiempo. Cada partido es una final", ha asegurado el entrenador chileno, que confía en que el Betis siga con su dinámica positiva en la Copa: "Ojalá entremos con la misma mentalidad de todos los partidos. Esperemos completar una buena actuación y clasificarnos".

Y es que Pellegrini ve a una plantilla muy motivada en cada entrenamiento. "Veo un grupo muy comprometido, con ganas de mejorar. Si queremos seguir ganando, tenemos que demostrarlo ante el Talavera. Es peligroso crear ilusiones, hay que centrarse en clasificarnos en Copa del Rey. Lo demás llegará en su momento", ha indicado el técnico, que también ha destacado el trabajo de los delanteros y no sólo por los goles anotados: "Si los de arriba están haciendo goles es porque hay un trabajo de todo el equipo. Ellos lo concretan. Defensivamente ha habido un cambio muy importante y tienen buena culpa los delanteros. Ojalá lo podamos mantener toda la temporada".

También se ha referido Pellegrini a nombres propios como el de Sergio Canales o Juanmi. "Me alegro por la renovación de Sergio, es un jugador fundamental. El club ha tomado una gran decisión. A nivel personal no quiero tocarlo, no lo quiero poner por encima de los resultados", ha comentado el técnico. "Me alegro mucho por él, ha tenido unos años complicados. Hay un buen seleccionador y no me corresponde a mí. Seguro que llama a los mejores", ha añadido Pellegrini sobre Juanmi y sin querer pronunciarse sobre su posible renovación: "Yo estoy contento en el Betis, ya se verá en el futuro".

Por último, Pellegrini se ha pronunciado sobre el adiós de Agüero, al que tuco como futbolista en el City. "Tuve la gran fortuna de dirigir a un gran jugador, dentro y fuera del campo. Lo lamento por él, me causó una profunda tristeza. Le quedaban muchos años, pero va a saber cómo recuperarse. Le mando un gran saludo, ha sido un orgullo haberle dirigido", ha comentado el chileno.