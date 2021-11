Pellegrini, sólo Leverkusen

Sonriente y sin perder la calma. Así compareció Manuel Pellegrini en la sala de prensa del Bay Arena, el escenario donde el Betis tratará hoy de asaltar la primera plaza del Grupo G de la Liga Europa. "Llegamos bien, con la conciencia de que venimos a jugar un partido muy importante", aseguró el técnico chileno, que espera una historia diferente a todo lo anterior.

"Tuvimos una derrota que no fue como esperábamos, no hicimos una buena actuación. Esperamos mañana retomar las sensaciones que teníamos antes de ese partido", aseguró Pellegrini, que quiso pasar página de lo sucedido ante el Atlético sin apuntar a la ausencia en el once de Nabil Fekir: "La derrota no sólo fue por no jugar él. Nosotros analizamos parámetros médicos, físicos y futbolísticos para hacer el mejor once. Era un riesgo mayor para él o para Guido, tenían más minutos en el cuerpo. No centraría la derrota en si participó un jugador, hicimos un mal partido como equipo y nos ganó el campeón en su casa".

Dejando atrás el pasado más reciente, Pellegrini centró su discurso en el Leverkusen y en lo que se juegan ambos equipos en el duelo de esta noche. "El partido de mañana es importante, pero no decide el grupo. Mientras las matemáticas cuadren todo puede pasar. El que gane va a sacar tres puntos, pero van a quedar dos partidos más y seis por disputar. Todo puede suceder", indicó el chileno, que tampoco se fía de la teórica crisis de su rival: "Todos los equipos pasan un mal momento, pero sigue teniendo la calidad de los jugadores, y si pensamos que no darán un gran nivel mañana por su racha de resultados sería un error. Va a ser un partido complicado ante un gran rival".

"Nunca sabes cómo van a ser los partidos, los dos equipos salimos a ganar, pero sí tenemos que empezar con mucha más intensidad que en el partido de Sevilla", advirtió Pellegrini, después de que el Leverkusen pasara por encima del Betis en el arranque del duelo en Heliópolis.

Tras analizar al rival, Pellegrini fue cuestionado por su equipo. No acostumbra el técnico a ofrecer pistas sobre el once que pondrá en liza, pero sí dejó claro que el derbi queda aparcado. "Pensamos sólo en el partido de mañana, cuando terminemos nos meteremos en el derbi en casa. Sacaremos el equipo que creemos que es mejor para ganar el partido", aseveró el preparador heliopolitano, que incluso mantuvo el secreto sobre la portería, donde, según lo realizado durante el inicio de campaña, le tocaría el turno al portugués Rui Silva: "Tanto en la meta como en otras posiciones, analizando varios parámetros, tratamos de colocar al mejor para ese partido. Claudio lo viene haciendo bien, pero tiene 38 años, y cuando va a la fecha FIFA suele jugar tres partidos con su selección, por lo que le damos un poco de descanso antes o después, pero eso no quiere decir que no vaya a jugar mañana. Ya veremos quién juega".

Hasta el momento, a Pellegrini le ha funcionado la política de rotaciones, aunque el técnico, con su experiencia, sabe que las mismas dependen de los resultados que se vayan obteniendo. "Parece que los partidos anteriores tienen menos importancia, pero para nosotros todos tienen la misma. Las rotaciones han estado basada en los jugadores, que nos dan confianza por el momento que están viviendo, con todos involucrados en el proyecto y con siete partidos en 21 días. Las rotaciones han salido bien, pero cuando hay un resultado negativo se cuestionan. Pero nosotros buscamos el mejor once para cada partido", aseguró Pellegrini, que personalizó en el estado físico de Sergio Canales: "Viene con alternancia de partidos de un ritmo bastante alto. Es un jugador importante para nosotros, pero los necesitamos a todos a su mejor nivel".