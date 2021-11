Seoane: "Queremos defender nuestra posición, pero no hacemos cuentas"

El técnico del Bayer Leverkusen, Gerardo Seoane, le quitó importancia a la situación de la clasificación del grupo y dijo que de cara al partido de mañana no se deben "hacer cuentas", sino procurar mejorar el rendimiento

"Nos concentramos en nuestro rendimiento, no hacemos cuentas. naturalmente queremos defender nuestro puesto en la clasificación, es obvio. Pero tenemos que pensar en lo que podemos hacer mejor", manifestó.

Seoane dijo además que no cree que el Leverkusen tenga ventaja este jueves por el hecho de ser local y por las temperaturas relativamente bajas en Alemania. "En España también hace frío de cuando en cuando. Los dos equipos tienen potencial para hacer partidos dentro y fuera de casa. No hay mucha diferencia en que seamos locales. El Betis hará un buen partido", comentó.

El Leverkusen afronta el encuentro tras perder con el Wolfsburgo en la Bundesliga y caer eliminado ante el Karlsruhe, de segunda división, en la Copa de Alemania, pero Seoane aseguró que no se puede hablar de crisis. "Ha habido algunos malos resultados, los hemos analizado. Pero sabemos lo que hemos venido haciendo bien, no podemos empezar a hablar de crisis", afirmó.

Además, el técnico dijo que este jueves se decidirá si el argentino Lucas Alario puede jugar el partido de la Liga Europa contra el Betis, después de que este miércoles no se entrenara con el grupo. "Lucas es duda, ha tenido problemas, hoy decidimos que no entrara en el campo y se entrenara en el gimnasio. Mañana decidiremos si puede jugar o no", señaló Seoane.

Alario es el hombre llamado a ocupar el puesto del goleador Patrick Schick, que está lesionado, y su baja sería bastante sensible.