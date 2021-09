Bellerín: "El sentimiento bético es algo por lo que merece la pena luchar"

El Betis ha presentado este jueves a su última incorporación, Héctor Bellerín. El lateral, acompañado por Ángel Haro y Antonio Cordón, ha mostrado su satisfacción por comenzar esta etapa en Heliópolis, teniendo en su fichaje, según ha indicado el director deportivo verdiblanco, una gran labor el vicepresidente, José Miguel López Catalán.

Bellerín ha indicado lo siguiente:

Agradecido

"Agradecer a la gente que ha hecho posible estar aquí hoy. Estoy muy contento. Esto es un sentimiento que desde pequeño mi padre me ha inculcado. Es algo que desde muy pequeño está en mi familia. Conozco el sentimiento y lo que significa para el bético el formar parte de esta familia. Lo principal era que todos sabían que quería estar aquí e iba a hacer cualquier esfuerzo por vestir esta camiseta. No he venido aquí de vacaciones, sino a pelear por un puesto y a dejarme la piel. Este sentimiento es algo por lo que merece la pena luchar. Tengo ganas de sentir al beticismo en el estadio y ojalá se disfrute mucho este año".

Esfuerzo económico por estar en el Betis

"Hay diferentes motivos para hacer este esfuerzo. Quería venir aquí y sé que tenía que hacer todo lo posible. Era algo que a dos semanas del final del mercado parecía complicado, pero al final es la realidad. El fútbol no simplemente es el dinero, el sentimiento es muy importante. Venir al Betis era una solución. Después de dos años complicados en el Arsenal, perdiendo un poco de protagonismo… pero cuando llevas tanto tiempo en un equipo pasan situaciones. Ahora acojo este proyecto con mucha ilusión, lo más importante es estar en un sitio por ser feliz. Muy contento".

¿Qué le ha pedido Pellegrini?

"Simplemente me dio la bienvenida, instruyéndome un poco la forma del día a día, algunas ayudas tácticas para su manera de jugar... Hablar de mi llegada y poniéndole al día de mi situación física. En definitiva, dándome una calurosa bienvenida al club".

Posibilidad de seguir el verano que viene

"Al final, a día de hoy lo que hay es lo que hay. Vengo a vivir el día a día y disfrutar del fútbol. Lo que puedo ofrecer, el entrenador lo sabe y lo que me pida lo haré. No soy una persona individualista. Hemos entenado pocos días, tenemos tiempo para manejar todo esto a nivel táctico, pero dispuesto a realizar lo que el entrenador necesite".

El beticismo de su padre

"La verdad que fue algo que durante mucho tiempo siempre hemos hablado, de jugar algún día en el Betis. No pensaba que iba a ser a día de hoy, pero se han dado las circunstancias y estoy muy contento. Mi padre siempre me decía: “tú tienes que ir al Beits”. Se cumplió su sueño. Para él ha sido algo muy bonito. Mi relación con mi padre es muy buena".

La posibilidad de seguir el año que viene

"Para mí, estar aquí es el sito en el que quería estar. He venido a disfrutar y encaro el reto con ilusión. Estas cosas no dependen sólo del jugador. Tiene que ser algo que todas las partes quieran. Yo vivo el día a día. Tengo Ganas de jugar ya, ya veremos qué depara el futuro".

Pretemporada

"La he tenido muy completa. En Londres he estado disponible. En los últimos partidos de liga en el club ya sabían mi situación. En cuanto al sentido físico estoy al cien por cien y el míster lo sabe, estoy a su disposición".

El recibimiento de la afición

"La verdad que para mí el recibimiento ha sido increíble, tanto en la ciudad como en el club, las redes sociales... La gente sabe que cuando vengo aquí es por un sentimiento natural. Estamos todos muy contentos. Cada vez que me pongo una camiseta es muy difícil jugar sin sentir algo más. Aquí tengo ese sentimiento y esa conexión que me ayuda a dejarlo todo en el campo".

Cómo vivió la tarde del 31 de agosto

"Fue un día complicado para muchos de nosotros. Después de llevar diez años en Londres de repente un día cambia tu vida de golpe. Nosotros lo afrontamos con ilusión. Los dos últimos días fueron frenéticos, un no parar en el teléfono a ver si lo podíamos hacer. Incertidumbre, pero siempre con mucha ilusión. Me quedo con el esfuerzo conjunto para poder estar aquí hoy. Es algo que aprecio mucho. Fueron días intensos pero estamos todos contentos".

Por su parte, Cordón indicaba lo siguiente sobre la llegada de Bellerín:

Posibilidad de seguir una temporada más

"Héctor ha venido a competir, pero hay más compañeros. Lo que todos deseamos es que juegue y lo haga fenomenal. Encantado de que juegue todos los partidos muy bien".

Cordón y la opción de fichar a Bellerín

"Siempre dije que todos los fichajes que más o menos el Betis realiza normalmente siempre tiene que tenerlos trabajados meses anteriores. Aunque se desencadenara al final, esto es una labor que se lleva haciendo desde hace tiempo. Siempre ha existido un trabajo previo que se realiza en función de la estructura del club y lo realizan unas personas u otras. Esta antorcha la ha llevado mucho nuestro vicepresidente y se ha podido completar. Él ha estado muy cerca de esta figura mundial y europea. Era importante cubrir esta necesidad por circunstancias".