Betis: Profundidad y llegada, el camino

Con sufrimiento, pero de forma merecida ganó el Betis al Celta en un partido en el que mostró dos caras muy diferentes.

En la primera, los verdiblancos no estuvieron nada cómodos en el campo. Arriba no generaron llegadas y no tuvieron último pase, lo que unido a una circulación lenta de la pelota provocó que se viera un cuadro heliopolitano muy espeso ante un Celta que fue fiel a su nuevo estilo con Claudio Giráldez en el banquillo. Mucha posesión de pelota, entradas por los costados, presión alta para robar en campo contrario y un Iago Aspas incansable y con calidad que bajaba a recibir para generar superioridad en el centro del campo. Y lógicamente, sin olvidar a un Larsen que marcó un gol al final del choque y tuvo dos más en la primera mitad.

Ni rastro del Betis en los primeros cuarenta y cinco minutos. No dominaba las áreas y el juego era muy lento. Fue Isco contra el mundo, y así es imposible. Sin embargo, en la segunda parte Pellegrini movió el banquillo y tocó algunas teclas que surtieron efecto de inmediato. La entrada de Bakambu y Fekir dio más mordiente al ataque de los heliopolitanos, que también le metieron más ritmo al balón en la circulación. Johnny saltaba mejor a la presión en campo contrario y robaba más balones, y Guido también creció, tanto en la resta como a la hora de mover con sentido el esférico. Además, al revés que en el primer acto, llegó la profundidad del Betis con las incorporaciones de los laterales. Así llegó el 1-0. Buena pared entre Fornals y Bellerín, y Miranda definió con la izquierda para culminar una buena acción. Y, por supuesto, emergió Isco, que se asoció muy bien con Nabil Fekir. Entre los dos generaron una ocasión clara antes de que llegara el 2-0, donde ambos fueron protagonistas.

El Celta, que había acusado el primer gol, volvió a hacerse con la pelota ante un Betis que entendió cuál era su rol y que con el 2-0 parecía que tenía todo resuelto. Sin embargo, los vigueses se metieron en el choque con el tanto de Larsen. Ya sin Isco, cambiado en el 85, no tuvo el Betis tanto la pelota y los de Balaídos hicieron mucho daño por medio de Allende, apareciendo la figura de Rui Silva. Demasiado sufrimiento tras un 2-0. Cuestión a mejorar.

Defensa

Mingueza y Bamba se encontraron muy cómodos en la primera parte y generaron peligro por las alas. Larsen rozó el gol y Aspas se movía como pez en el agua, pero no perforó el Celta la meta bética. En la segunda mitad, el equipo verdiblanco apenas sufrió hasta el tramo final del partido, cuando con 2-0 el Celta aprovechó desajustes y espacios atrás para meterse en el partido con el tanto de Larsen. Bastantes problemas para Pezzella y Chadi.

Ataque

Sin rastro del Betis en la primera mitad, en la segunda sí hubo más profundidad, más llegadas y más calidad. Muy buenas las aportaciones de Fekir y Bakambu, más Isco, y las subidas de Miranda y Bellerín.

Virtudes

La capacidad de reacción en el inicio de la segunda mitad.

Talón de Aquiles

La imagen del primer período.