Quique Setién se despidió del Betis con una carta en las redes sociales y el técnico no citó a Lorenzo Serra Ferrer en la misma, como sí realizó con el resto de integrantes del club. "Se me ha olvidado. No me he dado cuenta. ¿Ironía? Tómalo como quieras", señaló Setién en la Cope, en una de sus comparecencias en los programas de radio nocturnos.

El entrenador cántabro también ha desvelado cómo se ha producido la decisión y los factores que han influido en la misma. "Ya lo sabia hace un par de días o tres, desde que me reuní con el presidente y el vicepresidente y hablamos del tema. Era la mejor solución. Ambas partes queríamos, el club también estaba contento con el trabajo que estábamos haciendo. Para todos ha sido una decepción no entrar en Europa, pero la realidad es que en mi caso y en el de ellos pensábamos que esto tenía futuro. La situación que se ha vivido en el estadio en los últimos partidos, ha generado un clima de mucha tensión. Hemos interpretado que la mejor solución para todos era que llegara esta decisión y nada más. Todo se puede revertir y cambiar, pero ha habido una manifestación clara de nuestra afición que reclamaba mi salida. Se ha tomado esa decisión y ya está", comentó Setién, que también insistió en las diferencias de carácter: "En algo debo tener parte de culpa, no sé si toda, poca o mucha. No es fácil para un tipo del norte como yo, que tiene mucho sentido común y que necesita argumentos, entender la pasión con la que se viven las cosas en este equipo. En gran parte entiendo la frustración que ha manifestado la gente, para nosotros también ha sido muy grande. Nos hemos generado unas expectativas como consecuencia de haber hecho muchas cosas bien y al final nos ha costado más para poder satisfacer esas ilusiones. Sé lo que implican los malos resultados y no conseguir los objetivos que parecían estar claros. Tenía que haber empatizado más con nuestra afición. Siempre he dicho que aspiro a equivocarme lo menos posible. Iguala he dicho cosas que no tenia que decir. Me he podido equivocar en ruedas de prensa o en comentarios, pero no ha sido propósito. No quería meterme con nade, pero cuando te expones seis veces por semana en un clima como el que yo me he expuesto cada día, hay que estar preparados. Es muy difícil no equivocarse nunca y he pedido perdón".

Sobre los cánticos de la afición hacia su persona, el cántabro también ha sido claro. "No te puedes acostumbrar jamás. Es duro, es difícil encajar esas situaciones, ya las había vivido en este campo cuando viene a jugar con el Lugo hace un montón de años. Estaba Julio Velázquez, el Lugo jugó muy bien y mucha gente estuvo coreando lo mismo. Yo le miraba y pensaba 'madre mía lo que está pasando este hombre'. Eso me ha pasado a mí. Es duro", indicó el técnico, que también refirió otros momentos que ha vivido en la capital hispalense: "¿Problemas en la calle? No, al contrario. No vivo en Sevilla, Sevilla. Cuando he ido la gente que me he encontrado me ha manifestado que hay que aguantar, que hay que seguir, que no me preocupase. En el día a día las manifestaciones directas eranlas contrarias a las que escuchaba en el estadio. Estas semanas atrás, vino a verme un señor de 75 años que vino a darme las gracias emocionado, me decía que no había visto jugar al Betis jamás así. Le agradecí de corazón esas palabras, uno necesita esos refuerzos".

Para finalizar, Setién volvió a agradecer el comportamiento del club. "Cada día que he ido a trabajar he sido un hombre feliz, el ambiente que hemos tenido ha sido extraordinario. La realidad es que no me puedo quejar del comportamiento que han tenido el presidente y el vicepresidente conmigo, la relación cercana con todo el mundo. Otra cosa es lo que ha pasado fuera, dentro hemos estado muy a gusto", comentó el técnico, que espera seguir entrenando en España: "Tengo el teléfono abierto por si llega alguna opción, algún cadete espero encontrar. Si tengo que volver al Lugo, volveré, o a casa".