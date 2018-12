¿Lección aprendida?

Setién, que dará hoy la lista, sigue con atención el futuro de Júnior

El entrenador del Betis, que dará hoy al mediodía la lista de convocados para el encuentro de por la noche ante el Racing, se mostró tranquilo ayer en la rueda de prensa al ser cuestionado por la posibilidad de que Júnior pueda salir en el mercado de invierno. "No, bueno. Supongo que eso no sé si podría pasar o no, pero sí que me preocupa si se va porque es algo que no esperas. Se ha adaptado bien a lo que estamos haciendo y está en progresión. No sé si alguien pagará la cláusula y que él quiera marcharse. Sería la única opción", dijo el preparador cántabro sobre el lateral, que está nominado a mejor jugador de la última jornada en la Liga y es seguido por diferentes clubes de la Premier. Tanto es así que The Sun publicó ayer el seguimiento que el Arsenal le está realizando al jugador del cuadro verdiblanco, que tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de euros tras renovar hasta 2023. También se refirió al preparador del equipo heliopolitano a las reuniones que mantiene con Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo, de cara a incorporar un delantero en el mercado de invierno que permita al Betis dar un salto de calidad en ataque en la segunda vuelta de la temporada: "Hablamos de muchas cosas. Cada vez que tenemos una reunión hablamos de este tema y vamos valorando".