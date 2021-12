Pulso entre aspirantes

Tras 16 jornadas de Liga, Betis y Real Sociedad ya han presentado su candidatura para mantenerse en esos puestos europeos que alcanzaron la pasada campaña e incluso ambos equipos quieren dar un paso más. Ese pulso entre dos aspirantes tendrá hoy el Benito Villamarín como escenario, en un duelo de alto voltaje en el que los de Manuel Pellegrini querrán refrendar su buen momento en la Liga ante un rival directo.

Si la Real aparece como un proyecto consolidado, con esa apuesta por la cantera, el Betis de Pellegrini también ha alcanzado ese punto de madurez de los equipos llamados a pelear por cotas mayores. La victoria en el Camp Nou de la pasada jornada, además, acabó con ese complejo verdiblanco ante los grandes y ahora el Betis se siente capacitado para dar otro golpe de autoridad y afianzarse entre los mejores de la Liga.

No lo tendrá sencillo el cuadro verdiblanco. Aunque el equipo donostiarra no atraviesa su mejor momento, con una sola victoria en los cinco últimos partidos ligueros, el triunfo en la Liga Europa ante el PSV ha cambiado el ánimo de los de Imanol Alguacil. Sin Mikel Merino ni Silva, dos de sus principales futbolistas y que tampoco estarán hoy en Heliópolis, el conjunto realista exhibió esa solidez que ha alcanzado este año para doblegar a su rival holandés y clasificarse para la ronda eliminatoria de play off europea, en la que estará junto a los verdiblancos.

Esa nueva versión de la Real, a la que no le importa resguardarse en campo propio para minimizar los espacios cerca de su portería, tendrá una nueva prueba ante el poderío ofensivo del Betis, uno de los equipos que más acciones genera que acaban en remate a portería.

Precisamente, los heliopolitanos buscarán hoy esa salida a alta intensidad que tan buenos resultados le ha dado en el Benito Villamarín. Gobernar el duelo con la pelota y también con un ritmo alto será una de las claves del Betis de Pellegrini para romper la habitual muralla defensiva de la Real.

Como elemento diferenciador para esta tarea ofensiva contará el equipo bético con Fekir. Descansado tras dos semanas sin competir –no jugó en la Copa del Rey por decisión técnica y se perdió los duelos ante el Barcelona y el Celtic por sanción–, el francés aparecerá con ganas de reivindicar su rol de líder en el equipo.

Para acompañarlo en la creación y en la finalización estarán además tres exrealistas en plena forma. Si la aportación de Sergio Canales, otra vez cerca de su mejor nivel, no sorprende ya a nadie en la Liga, Pellegrini ha revitalizado a Juanmi y Willian José.

El malagueño, que parte desde la izquierda pero que aparece en el área con absoluta libertad, se ha ganado el cariño de la afición verdiblanca, que ahora lo venera como su mejor artillero. También el hispano-brasileño ha adquirido relevancia en los planes del entrenador chileno , además de ganarle la competencia a Borja Iglesias, y el duelo ante la Real seguro que tiene un elemento motivador añadido, después del extraño final de ciclo que tuvo en San Sebastián.

Ese renovado once del Betis con respecto al que jugó en Glasgow, en el que sólo Rui Silva repetirá de inicio, debe aprovechar esa frescura ante una Real que sí necesito poner toda su energía en el duelo ante el PSV. La idea de Imanol pasa por exprimir a sus mejores jugadores, con una rotación limitada a algunos efectivos que acumulan desgaste, como pueden ser los laterales o incluso la delantera, en la que Isak y Sorloth vienen repartiéndose los minutos desde el inicio de la temporada.

El duelo de esta tarde será el final del fútbol en el Benito Villamarín en este 2021 de felicidad para el beticismo. Con una grada repleta y un ambiente festivo propia de estas fechas pre-navideñas, el Betis querrá prolongar su buena dinámica en la Liga para seguir soñando con unos objetivos impensables en verano. El rival será una Real Sociedad que también aparece como un aspirante a ese cartel de alternativa, por lo que la importancia de ese duelo entre aspirantes incluso gana en relevancia.