Pellegrini: "Cada partido es una final sin pensar en el rival que toca"

No altera su discurso Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, ni antes de un duelo de alto voltaje como el de este domingo ante la Real Sociedad. "Hay una final cada semana sin pensar en el rival que toca", ha manifestado el chileno, que sí ha repartido elogios para su rival y que también se ha mostrado feliz por el buen ambiente que respiran los aficionados béticos.

"Los tres puntos hay que disputarlos como una final cada semana sin pensar en el rival que toca. La Real viene jugando bien, metido en puestos europeos, tenemos la oportunidad en nuestro campo de sumar puntos", ha declarado Pellegrini, que espera un partido abierto y con alternativas: "Son dos equipos que juegan ofensivamente, con jugadores creativos que tratan de marcar goles. El año pasado allí empatamos a dos, nos ganaron en casa y luego los vencimos 3-1 en la Copa. Espero un partido disputado, con mucha intensidad y ojalá el equipo pueda superar a la Real".

Sobre el ambiente que se respirará en el Benito Villamarín, Pellegrini mostró su deseo de corresponder a la afición. "Seguramente la hinchada va a estar llenando el estadio, hay mucha identificación con el equipo. La gente está contenta tanto por las victorias como por cómo juega. Este gran año que hemos tenido ojalá lo podamos despedir en cada dedicándoles una victoria", ha comentado el técnico, que también se ha referido a Canales, Juanmi y Willian José: "Los veo a los tres muy motivados por jugar con la Real, están en un buen momento futbolísitico. El equipo está un momento positivo, ese positivismo viene de la relación y e rendimiento de los jugadores. Ojalá veamos a todo el equipo funcionando de la mejor manera".

También habló Pellegrini del posible cansancio de la Real, que disputó un duro partido ante el PSV. "No creo que sea ventaja, nosotros viajamos el viernes a la mañana de Escocia. Esa exigencia física de jugar jueves y domingo para el jugador está disponible, con el aspecto mental para exigirse y motivarse. La Europa League lo exigen permanentemente, pero creo no hay ventaja para ninguno", indicó el chileno, que tampoco cree que influyan las bajas de Mikel Merino y Silva: "La Real ya es un equipo que pelea por equipos europeos, hace dos jornadas iba puntero. Son bajas importantes, pero tiene un gran plantel, como demostraron ante el PSV, para disputar todos los campeonatos. No podemos centrarnos en si tienen bajas o no, todos los equipos tienen que estar dispuesto para ganar partido tras partido".

Además, el técnico verdiblanco aseguró que no mira la tabla. "No estoy pensando en la segunda plaza, después de éste van a faltar 20 partidos para completar la temporada. Si fuera el último del año... Nos toca sumar los puntos como local y seguir semana a semana tratando de llegar lo más arriba posible", comentó Pellegrini, que tampoco quiso valorar la posibilidad de que Real y Betis puedan acabar en puesto Champions: "No tengo la capacidad de ver el futuro, no voy a contestar. Tanto uno como otro, desde el punto de vista personal mío, tenemos que pensar en el partido siguiente. Si hay cuatro equipos superior en el presupuesto lo tienen que demostrar en lo deportivo. Nosotros estamos centrados en este partido".