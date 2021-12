La Real viaja sin Mikel Merino ni Silva en la lista de convocados

La Real Sociedad ya está viajando para Sevilla sin Mikel Merino ni Silva. Aunque Imanol Alguacil, técnico realista, había dejado abierta la posibilidad de que alguno de ellos pudiera regresar ante el Betis, finalmente ambos se han quedado fuera tras el último entrenamiento realizado en Zubieta.

El técnico realista ha ofrecido una lista de convocados con 22 jugadores, los 19 disponibles de la primera plantilla más los canteranos Pacheco, Turrientes y Navarro. Nacho Monreal y Carlos Fernández continúan fuera por lesión, al igual que Mikel Merino y David Silva. Sí ha incluido Imanol a Illarramendi, que ya entró en las últimas convocatorias aunque todavía no ha contado con minutos.

"Merino va a volver al grupo en el entrenamiento vespertino de este sábado", había indicado el entrenador. " Si me dice que está para viajar, le voy a incluir en la convocatoria. No tengo ninguna duda. Y lo mismo sucede con David Silva, quien, aunque no lo parezca por envergadura, es un futbolista muy fuerte en lo físico. Tiene buen motor y buena tracción. Por esto ofrece el nivel que ofrece con 36 años", añadió Imanol sobre el estado físico de los dos jugadores, que finalmente se han quedado fuera de la citación.