El Betis y Joaquín se suman a las condolencias por Reyes

Tras la conmoción que ha supuesto el fallecimiento de José Antonio Reyes en un accidente de tráfico, el mundo del fútbol ha reaccionado para mostrar sus condolencias. El Betis, su capitán Joaquín y exjugadores verdiblancos como Adán o Juanito también han querido sumarse al dolor por la pérdida del utrerano.

"No me lo creo, que tragedia más grande. Hoy todos corremos la banda izquierda junto a ti y tu familia. Descansa en paz amigo mío", ha expuesto Joaquín en las redes sociales adjuntando una fotografía junto a Reyes.

No me lo creo, que tragedia más grande. Hoy todos corremos la banda izquierda junto a ti y tu familia. Descansa en paz amigo mío. pic.twitter.com/GbRFwIfNf3

El #RealBetis se une al dolor de la familia sevillista por la pérdida de su canterano José Antonio Reyes y envía sus más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz. pic.twitter.com/nEzHExUP7E — Real Betis Balompié (@RealBetis) 1 de junio de 2019

Exjugadores como Juanito, que compartió vestuario en la selección española y el Atlético con Reyes, también se han sumado a las condolencias, al igual que otros como Antonio Adán. "No me puedo creer que Jose, mi amigo y compañero en la Sefútbol y Atleti ya no esté con nosotros. Tenía una magia especial. Es algo irreparable. Muchos ánimos a la familia", indicó el excapitán bético para mostrar su dolor.