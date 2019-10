La derrota en San Sebastián llevó al Betis a entrar en puestos de descenso, y a partir de ahí todas las miradas se han centrado en el futuro de Rubi, cuya continuidad va a depender en buena parte del resultado que los verdiblancos consigan el próximo domingo en el encuentro ante el Granada.

La figura del técnico de Vilasar de Mar está cuestionada en el club de Heliópolis por los resultados cosechados en las primeras nueve jornadas de Liga, donde apenas se ha visto mano de entrenador, y aunque en estos momentos se le conceda todavía cierto grado de confianza, los movimientos, como suele pasar en el fútbol en este tipo de situaciones, en busca de posibles candidatos al banquillo bético son constantes desde el pasado lunes.

La dirección deportiva del Betis ya ha tanteado a algunos entrenadores, como Javi Gracia, que en estos momentos está muy bien posicionado dentro de las alternativas que manejan en Heliópolis, por delante de Abelardo, que a pesar del fuerte interés del Leganés ha descartado la opción de dirigir al cuadro pepinero a la espera también de ver qué sucede, además del banquillo bético, con la situación en otros clubes de la Liga, caso del Celta de Vigo, donde la figura de Fran Escribá también está cuestionada. Así, pese a que también existen ofrecimientos de técnicos que estarían dispuestos a dirigir al cuadro heliopolitano, Javi Gracia gana enteros como principal candidato.

La opción de una posible vuelta del preparador cántabro está presente en la entidad verdiblanca, donde se medita si dar un paso al frente y arriesgarse a firmarlo de nuevo, pese a todo lo vivido el curso pasado, o bien apostar por otro entrenador, siempre en el caso de que Rubi no remonte el vuelo con sus futbolistas empezando por el encuentro ante los granadinos. El posible regreso de Setién sería muy bien visto por parte del plantel bético e incluso, como adelantó la Cadena Ser, el vestuario habría sondeado al presidente, Ángel Haro, la posibilidad de que el preparador santanderino entrenara de nuevo al Betis.

Mientras tanto, Rubi sigue trabajando con su cuerpo técnico, sus hombres de confianza, el encuentro del próximo domingo ante el Granada. El técnico catalán ya ha indicado en más de una ocasión, en sala de prensa, que confía en que el Betis va a salir de abajo y acabará peleando por los puestos europeos, aunque para ello tendrá que seguir tocando teclas de cara al posible once titular que pueda poner en liza el próximo domingo. En la previa del encuentro ante la Real Sociedad Rubi dejó claro que su duda no radicaba en si jugar con defensa de tres, algo que no descartaba para determinados partidos, sino en si apostar por más o menos talento. Todo esto teniendo en cuenta lo que está sucediendo en torno a su futuro, muy gris en estos momentos por la situación que atraviesa su equipo.

Por todo ello, en el Betis se está ante una semana de entrenador, con varias incógnitas en cuanto a Rubi y sus decisiones tácticas y técnicas (si juega con defensa de tres o se mantiene fiel a su dibujo habitual, la elección del once, si se corrigen los defectos defensivos, el balón parado...), y en cuanto a su continuidad si no es capaz de lograr un resultado positivo, ya que en el caso de derrota el grado de incertidumbre sobre su presencia en el banquillo ante el Celta seguiría creciendo, teniendo en cuenta también el calendario venidero con los partidos ante el Real Madrid y la disputa del derbi en el Benito Villamarín. Todo esto se valora en una dirección deportiva que también sigue trabajando en reforzar al equipo, sobre todo en la medular, en el mercado de invierno.