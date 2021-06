Rui Silva, feliz por su estreno con Portugal

El Betis espera confirmar en breve el fichaje de Rui Silva y lo hará con el portero como internacional absoluto con Portugal, después de que se estrenase en el amistoso ante Israel (4-0). "No me lo esperaba", confesó el meta luso, que ya quedará concentrado en Budapest para la Eurocopa.

"Mi primera vez como internacional es muy destacable, estoy muy satisfecho, es un orgullo, y también destacar la victoria antes del Europeo. Recibí la noticia con mucha alegría, con mucha emoción, no me la esperaba y siempre es buena. Me enteré en el vestuario antes del partido, cuando el entrenador marcó el once. La verdad es que no me lo esperaba pero estoy muy agradecido por la oportunidad y estoy muy feliz", comentó el meta en declaraciones a RTP3.

"Ahora toca continuar el trabajo, para hacer lo que vengo haciendo, esta prueba fue importante y creo que estamos preparados para la Eurocopa", añadió el meta, que firmará un contrato de cinco temporadas con los verdiblancos.

La idea de Fernando Santos, seleccionador portugués, era la de colocar a Anthony Lopes, el meta del Lyon, pero la lesión de éste le abrió la puerta a Rui Silva, que es el tercer portero de Portugal. "No puedo ser deshonesto y decir que iba a jugar (Rui Silva), porque Anthony era el que iba a hacerlo. Si hubiera tenido tres partidos, hubiera sido uno para cada uno, pero ahora sólo tenía dos. La infelicidad de uno era la alegría del otro, nos hizo bien ver a Rui, también defiende bien, juega muy bien con los pies", aseguró el seleccionador portugués.