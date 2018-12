Sergio Canales y una positiva reconversión

El rendimiento de Canales en el Betis está siendo excepcional. Si en verano demostró que su periodo de adaptación sería corto, al entrar a la perfección en el estilo de Setién, durante la temporada el cántabro ha elevado su nivel con la decisión del técnico de centrar su posición en la medular. Las cifras, tanto en el aspecto ofensivo como en el defensivo, respaldan esa reconversión de Canales, uno de los jugadores más destacados de la Liga hasta el momento.

Tres goles en la Liga y otro más en la Liga Europa apuntan esa aportación del cántabro en el ataque, donde además ha dejado jugadas como la del pasado domingo en el RCDE Stadium. "Nuestra forma de jugar nos ayuda para esas acciones. Intentamos atraer a mucha gente para generar espacios para correr y el equipo lo hizo bien en la salida del balón", indicó ayer Canales en Radio Marca. "Estoy jugando en una posición totalmente diferente, más en mediocampo, y me está ayudando a ser mejor futbolista, ayudando en otras facetas como lo defensiva", añadió el cántabro, el segundo centrocampista del equipo que más balones recupera –sólo superado por William Carvalho– y que, además, ha cumplido ciclo de amonestaciones tanto en la Liga como en la Liga Europa, algo inédito en su carrera y una muestra más de ese cambio en su fútbol. "He encontrado el equilibrio en cuanto al trabajo, de saber qué es lo que necesito en cada momento. Me está dando un plus extra en el campo, también con el balón. He encontrado la madurez personal y a nivel físico. No hay partido en el que llegue fatigado al final", comentó Canales, que a sus 27 años vuelve a exhibir esas cualidades que despertaron la atención de los grandes en sus inicios con el Racing.

Ambicioso, el cántabro también se suma a la corriente de exigencia que lidera Serra Ferrer. "El ambiente que se respira en el equipo es de que no vamos a tirar nada, vamos a ir a por todas en cada partido. En la segunda parte ante el Espanyol jugamos como un equipo grande, de querer más. Eso es lo que nos va a llevar a estar arriba o a ganar cosas. La manera de poder llegar a conquistar algo es que todos creamos, que no nos dé miedo y que estemos unidos. No sólo en Europa sino en todas las competiciones. Tenemos una plantilla muy buena y la afición nos da un plus que hay que aprovechar", aseguró.