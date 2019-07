Mientras el Betis aguarda la luz verde definitiva por Borja Iglesias, dos exdelanteros béticos han sido presentados hoy en sus nuevos equipos. Así, tanto Sergio León como Aitor Ruibal han vividos sus puestas de largo con el Levante y el Leganés, respectivamente.

El delantero de Palma del Río, que la pasada temporada apenas contó para Quique Setién, fue fichado por el equipo granota, que ha abonado cuatro millones de euros por su traspaso. "El Levante me da la confianza que buscaba. Vengo con mucha ilusión. Estoy muy agradecido a mis compañeros y al cuerpo técnico. La acogida ha sido muy buena", ha comentado el delantero, que también se ha definido: "Soy un futbolista rápido y veloz, al que le gusta hacer muchos desmarques de ruptura. Vi al Levante mucho la pasada temporada y me gusta su estilo. Espero adaptarme a lo que el míster me pida".

"Sergio (León) va a aportar frescura arriba y calidad. Su forma de jugar le va como anillo al dedo al equipo", comentó Manolo Salvador, director deportivo del Levante, que se mostró muy satisfecho con su llegada al equipo valenciano.

Mientras tanto, Aitor Ruibal llegó al Leganés cedido por el Betis, a la espera de demostrar en Primera que también puede repetir sus actuaciones de la pasada temporada con el Rayo Majadahonda. "Desde el primer momento todo el mundo me han mostrado su confianza y eso es lo que me ha hecho venir aquí", expuso el delantero, que también expuso sus cualidades: "Soy un delantero rápido, me gusta ir al espacio. Si tengo que venir a recibir al pie vengo pero primordialmente lo que me gusta es ir al espacio, correr, usar mi potencia y mi velocidad. Tengo buena definición y espero que siga igual este año".