En un día tan especial como un derbi, el Betis está recibiendo mensajes de apoyo desde todas las partes. El primero, el capitán Joaquín, una de las grandes ausencias del mismo tras su positivo, pero también se han pronunciado exbéticos que están ahora en la distancia como Dani Ceballos u otros como Toni Doblas, que ahora ejerce de entrenador de porteros.

"Como ya sabéis he dado positivo por Covid-19. Estoy bien, con síntomas leves. Lo que más rabia me da es no poder estar mañana con mis compañeros en el gran derbi. Desde casa me dejaré la garganta animando y apoyando. ¡Vamos Betis!", expuso Joaquín en las redes sociales.

El capitán bético, que había sido reservado el martes ante el Levante, tenía el derbi entre ceja y ceja, pero el coronavirus lo apartó 24 horas antes y ahora tendrá que seguirlo desde su aislamiento domiciliario.

Desde la lejanía lo vivirá Dani Ceballos, un exbético que ya fue protagonista en anteriores ocasiones y que también se ha querido unir a esos mensajes de apoyo al equipo verdiblanco. "No estáis solos. ¡Avanti Betis", ha publicado el utrerano en su cuenta de Twitter, en la que ha adjuntado fotografías de sus derbis.

Pero también desde dentro se está viviendo el derbi de una manera especial. "No valen excusas. "Somos los que estamos y estamos los que somos". A muerte con los de verde como siempre. Hoy no es un día cualquiera, es ese día que todo bético pagaría por jugarlo. No están solos chavales. Vamos Real Betis #diadederbi #cosquilleodelbueno", ha expuesto Toni Doblas, entrenador de porteros del equipo verdiblanco.