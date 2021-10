Bordalás: "El Betis ha crecido mucho"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, asumió que en el último tramo de competición su equipo ha perdido seguridad defensiva y dijo que han recibido "muchos goles que no estaban en el guion", algo que aseguró deben corregir de manera "inmediata" y más ante un rival con la capacidad goleadora del Betis.

"Es muy evidente. Hemos tenido problemas a nivel defensivo y así la posibilidad de victorias se reduce. En eso estamos incidiendo y es algo que tenemos que corregir", señaló en rueda de prensa.

"Sobre todo, (el problema ha sido) la consistencia. En Barcelona encajamos tres goles, contra el Mallorca dos y así las posibilidades se reducen y ahora nos enfrentamos a un equipo muy realizador, con una gran pegada y mucha calidad", afirmó.

El entrenador aseguró que el choque ante el Mallorca, en el que se fue al descanso 0-2 y logró empatar en el descuento, ya es historia y dijo que a veces ocurren "situaciones inesperadas" y errores como los que cometieron.

"Insistimos en algo que no habíamos trabajado y lo pagamos caro, pero eso forma parte de la historia y ahora estamos centrados en el partido del Betis", afirmó.

"Hemos hablado para que eso no vuelva a ocurrir, pero mi mensaje es que esto es una carrera de fondo, queda mucha liga y estoy muy tranquilo", afirmó.

Del Betis aseguró que está "en un gran momento, en Liga y en Europa" y que es un equipo que ha "crecido mucho", pero se mostró seguro de que se verá una buena versión del Valencia.

"Es un grandísimo equipo, una plantilla amplia, con jugadores muy bien dotados técnicamente, con gol y experiencia. Domina varias facetas del juego, hace por ejemplo transiciones muy rápidas. Siempre es un rival complicado y en el último partido hizo tres goles. Les conocemos bien y hemos trabajado para afrontarlo", explicó.

"Nos enfrentamos a un equipo con veintidós o veinticuatro futbolistas de los que puede jugar cualquiera y que no han tenido nuestros problemas de lesiones y pueden tener alternancias, pero el equipo se ha recuperado bien y seguro que dará una muy buena versión", afirmó.

El técnico dijo que la titularidad de Jasper Cillessen en la portería no es algo "cerrado", pero añadió que no hay debate porque todos los porteros están preparados y adelantó que Denis Cheryshev no podrá estar en el partido y que es duda Maxi Gómez por unas molestias que le llevaron a retirarlo en el descanso ante el Mallorca.