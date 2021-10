Alcácer y Albiol, las dudas de Emery

El Villarreal no sólo se trajo una derrota de Old Trafford en su visita al Manchester United, pese a la buena imagen ofrecida, sino que el parte médico castellonense también aumentó con las lesiones de Paco Alcácer y Raúl Albiol de cara al encuentro con el Betis.

Tanto el delantero, que anotó el gol amarillo para refrendar su buen momento, como el defensa sufrieron sendas molestias musculares que los hicieron abandonar el partido antes de tiempo, por lo que su presencia ante el Betis parece muy complicada.

Aunque el Villarreal no ha ofrecido parte médico, el técnico, Unai Emery, no era muy optimista con las posibilidades de contar con ambos para el duelo ante el conjunto verdiblanco. Sólo el hecho de que luego llega la pausa de selecciones podría llevar a forzar a alguno de ellos, siempre y cuando las pruebas médicas no revelen una lesión de gravedad.

Con Gerard Moreno también convaleciente de una lesión, Emery contaría con el franco-senegalés Boulaye Dia como posible sustituto del delantero, mientras que el exverdiblanco Aissa Mandi apunta a titular en el centro de la zaga junto a Pau Torres.