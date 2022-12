William Carvalho, un excelso nivel en el Mundial de Qatar

William Carvalho es el futbolista del Betis que más protagonismo está teniendo en el Mundial, con actuaciones de mucho nivel que están reafirmando su buen hacer con los verdiblancos desde la llegada de Manuel Pellegrini. El centrocampista luso ha ido adquiriendo cada vez más protagonismo en la medular del equipo de Fernando Santos y tras la exhibición en la goleada ante Suiza (6-1), todo hace indicar que volverá a ser titular en la cita de esta tarde (16:00) ante Marruecos en busca de un lugar en las semifinales de la cita qatarí.

William Carvalho demostró ante la selección helvética su capacidad para manejar la elaboración del juego de Portugal, con un 92% de precisión el pase, tres de cuatro pases largos completados, tres de seis duelos ganados, dos entradas y dos faltas recibidas.

Fernando Santos ve a William como una pieza clave en estos momentos en su sistema de juego

Datos que reflejan sus buena dotes de mando con el balón en los pies, además de ofrecer otras virtudes como sus arrancadas hacia el área rival, fulminando cualquier atisbo de crítica hacia aquellos que lo consideran un jugador lento. "Es una situación que no puedo controlar. Lo que controlo es en la cancha y en la cancha no está confirmado eso. Lo que dice la gente y los memes que son situaciones que no puedo controlar, lo que tengo que hacer es entrenar todos los días. Tratar de evolucionar día a día para luego poder responder de la mejor manera en el campo", comentó al respecto Carvalho en una rueda de prensa reciente con Portugal en Qatar.

De esta forma, el medio centro del Betis se ha convertido en un futbolista indiscutible para una selección portuguesa que quiere seguir adelante en el Mundial a costa de Marruecos. Una cita en la que William Carvalho tendrá el foco de atención de los béticos, que están viendo el alto nivel que está mostrando su jugador.