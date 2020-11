Diego Lainez se quedó sin minutos en el primer amistoso de la selección mexicana ante Corea del Sur (3-2), lo que ha vuelto a poner al bético en el foco de los comentarios en su país. Su escasa participación con el Betis le genera críticas en su país, una polémica que se alimenta con las últimas palabras del seleccionador, Gerardo Martino, cuando lo cuestionaron sobre las diferencias entre Lainez y Edson Álvarez.

"A veces convendría que terminaran su proceso de formación en México antes de irse a Europa", indicó Martino, en unas palabras que sonaron a advertencia. La prensa especializada asegura que Lainez necesita buscar más minutos en su club si quiere seguir entrando en los planes de Martino, lo que aumenta los rumores sobre una posible salida del mexicano en el mercado invernal. El seleccionador sigue de primera mano la evolución de Lainez, pero considera imprescindible que tenga más minutos de juego.

De hecho, según ha apuntado la prensa mexicana, Martino ha seguido contando con Lainez en esta semana de compromisos internacionales porque quería ver de primera mano algunos aspectos sobre los que tiene duda: su desarrollo físico, su explosión, su movilidad en el terreno de juego y su capacidad de decisión.

El propio Miguel Herrera, extécnico de Lainez en el América mexicano, insistió en esa idea. "Como lo dije en un primer momento, hasta el día de hoy, se adelantó su proceso de irse al viejo continente porque me hubiera gustado que se fuera más hecho, más titular en un equipo como el América, donde ya se lo estaba ganando", aseguró Herrera, quien, eso sí, no dudó en elogiar las cualidades del bético: "Yo no me jacto de decir que no me equivoqué, creo que seguramente Lainez va a dar mucho de que hablar porque tiene muchas condiciones el chico. Es un tipo que maneja bien la pelota, es explosivo, tiene buen disparo de media distancia, no es alguien que se achique... Al contrario, va a buscar los retos".