El Betis apunta a Lyanco

El Betis quiere firmar un central. Así lo solicitó Manuel Pellegrini y así se ha pronunciado Antonio Cordón, que ha sondeado el mercado hasta encontrar con una opción a tiro: Lyanco Vojnovic. El defensa brasileño con pasaporte serbio es una de las alternativas sobre la mesa del director general deportivo, aunque la operación no es sencilla.

Lyanco es un defensa de 24 años, internacional en las categorías inferiores tanto de Serbia como de Brasil, y que fichó por el Torino en 2017 procedente del Sao Paulo, al que pagó 7 millones de euros. Aunque el central tenía una gran proyección, en el conjunto turinés no ha acabado de dar ese salto de calidad esperado, de ahí que tanto el club como el jugador estén abiertos a una salida.

Ahí ha surgido la opción del Betis, que tras negociar con Fabián Balbuena o Luiz Felipe, o sondear las alternativas de Rugani, Maksimovic o Mussacchio, también ha movido ficha por Lyanco, que sería ese defensa deseado por Antonio Cordón para reforzar la zaga verdiblanca. El problema, como reconoció el mismo director general deportivo durante la presentación de Rui Silva, es que el club verdiblanco ahora mismo no puede firmar jugadores hasta que no se produzcan salidas, de ahí que las gestiones con Lyanco se encuentren en stand by.

"El trabajo por parte de los profesionales y la junta directiva está realizado, falta esperar a saber los márgenes que nos autoriza LaLiga de posibles ventas, salidas, porque hasta que eso no se produzca no podemos avanzar en nuestros objetivos. Nos queda un mes y medio que creo que va a ser muy divertido", aseguró Cordón durante la presentación de Rui Silva. "Nos gustaría reforzar alguna posición, pero hay que tener en cuenta las limitaciones. Hasta que no se libere ficha, no podemos traer a nuevos jugadores", añadió el presidente, Ángel Haro.