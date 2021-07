Cordón: "Tenemos que vender sí o sí"

El director deportivo del Betis, Antonio Cordón, ha analizado en la presentación de Rui Silva cuál es la situación del club verdiblanco de cara al mercado de fichajes, con un claro mensaje: la necesidad de vender.

Salidas y novedades para Inglaterra

"En principio, con referencia al próximo stage de Inglaterra, a Guido y Claudio se les deja todavía un margen por acabar más tarde sus competiciones. Se incorporarán ya en Marbella. Con referencia a la posibilidad de traer fichajes estamos a la espera. Queda bastante tiempo, hay que ver cómo cuadran las cuentas. Esto ocurre en todos los clubes. El trabajo por parte de los profesionales y la junta directiva está realizado, falta esperar a saber los márgenes que nos autoriza LaLiga de posibles ventas, salidas, porque hasta que eso no se produzca no podemos avanzar en nuestros objetivos. Nos queda un mes y medio que creo que va a ser muy divertido".

Trabajo de los canteranos en Suiza

"No sólo los canteranos. También era muy importante la adaptación e inicio de Camarasa, que va a ser uno de nuestros principales fichajes. Los chicos en pretemporada, la gente joven, vuela. Son más jóvenes y parece que en cierta medida los que son más veteranos van poco a poco ganando ritmo y los jóvenes te pasan por delante. Vienen con muchas ganas y estamos muy contentos. Hay un futuro muy importante en el Betis de gente joven y vamos a presumir de tener chicos en el primer equipo y esperemos que ese flujo no decaiga temporada tras temporada. Según va la crisis en el fútbol, si no tienes esas posibilidades sería un drama. A ver si poco a poco vamos sumando más chicos de la cantera".

Posiciones a reforzar

"No es sólo Manuel Pellegrini. Aquí no somos dos personas. Esto es un trabajo en equipo. Manuel se marchó un defensor central y ésta es una parte que entendemos que tenemos que resolver. Las circunstancia son que tenemos claro cuál es el perfil y el trabajo está hecho, pero hay que esperar a que se nos permita poder abrir hueco, si no, no podemos continuar. Tenemos que vender sí o sí, tiene que haber alguna salida y hasta que eso no se produzca no podemos avanzar. Tenemos que tener paciencia y ver cómo el mercado poco a poco va evolucionando. No sólo somos nosotros".