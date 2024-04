El Betis busca su brújula

No hace mucho cualquier aficionado podía apostar sobre seguro quién formaba el doble pivote del Betis. Manuel Pellegrini tiene en su ideario la importancia de rotar, pero años atrás el centro del campo era la posición más fija que tenía con Guido Rodríguez y William Carvalho siempre que ambos estuvieran disponibles. Esta campaña, sin embargo, cuenta con alternativas y ha probado con constantes variables, aunque con el argentino casi siempre como eje insustituible hasta que se lesionó. La irrupción de Johnny Cardoso dio un nuevo aire a una medular de nivel a la que se sumó también en verano Marc Roca y en el mercado invernal la posibilidad incluso de tirar de Fornals. Incluso Sergi Altimira. Muchas posibilidades que han podido hacer que el Betis pierda su brújula, su sostén sobre el campo, especialmente en esta dinámica negativa de resultados, cuatro derrotas consecutivas en las que el técnico no repitió en ningún partido el centro del campo.

La mala racha empezó en el Metropolitano, donde Guido Rodríguez empezó en el banquillo en su primera convocatoria tras la lesión en la fractura distal del peroné de su pierna derecha que lo mantuvo en la enfermería desde principios de diciembre perdiéndose 15 encuentros (once de liga, uno de Copa y tres europeos, el último de la fase de grupos contra el Rangers en la Europa League y los dos de la eliminatoria de Conference). La apuesta del técnico chileno fue la dupla formada por Johnny Cardoso y Marc Roca, que dejó su sitio al argentino tras el descanso. Mejoró el cuadro verdiblanco en la segunda mitad con él y William Carvalho, aunque el luso hacía de mediapunta y marcó el 2-1 con un gran disparo desde fuera del área. El portugués sin la obligación de replegar atrás por la seguridad que le daba tener a dos compañeros a su espalda, desplegó su mejor juego y firmó uno de sus mejores partidos de la temporada.

Quizá por ello ambos fueron la apuesta del preparador chileno para el siguiente encuentro ante el Villarreal. Empezaron bien las cosas y Guido Rodríguez hizo el 1-0, pero el conjunto castellonense encontró con extrema facilidad el espacio a la espalda de ambos, especialmente ante un desdibujado William Carvalho que no está para hacer de doble pivote. En el minuto 78, ya con 2-3, ambos salieron del campo por Marc Roca y Johnny Cardoso, jugadores de refresco una vez que el Betis apostó por la anarquía y el descontrol para intentar sacar provecho del corre calles que propuso sin fortuna.

Se la jugaba el cuadro heliopolitano en Vallecas después de dos tropiezos seguidos. Pellegrini volvió a cambiar la medular, esta vez con Guido Rodríguez y Johnny Cardoso. Tuvo control (61% de posesión frente al 39% local) y realmente no pasó apuros en un partido resuelto con un zapatazo en una falta directa lanzada por Lejeune y un balón suelto que Camello cazó en el área tras un saque de banda. En busca de la igualada Isco –que reaparecía tras su lesión– entró por el internacional estadounidense y ya Guido jugó solo en el centro del campo, con el apoyo de un William Carvalho que regaló un pase atrás que casi cuesta el segundo gol y no llegó a taponar al delantero rayista en la acción del segundo tanto tras rechazar Pezzella su primer remate.

La jornada pasada fue doble o nada. Guido Rodríguez era el único medio centro en un dibujo que quería encajar a Isco junto a Fekir, con Fornals y Ayoze en los costados y Willian José en punta. Demasiado trabajo para el argentino ante un rival, el Girona, que ataca con muchos futbolistas en oleadas. Fornals acabó retrasando su posición para ayudar al campeón del mundo e incluso el costasoleño venía muy atrás para sacar el balón y, de paso, dejar más espacio a Fekir. El invento casi sale bien, pero Stuani sentenció en el tiempo de prolongación sellando la cuarta derrota bética consecutiva.

Ante el Celta Guido Rodríguez parece ser un fijo. Es un futbolista imprescindible para este Betis que se descose con facilidad. ¿Jugará solo o con algún acompañante? Johnny Cardoso ha pasado de jugar siete partidos seguidos (seis completos) como titular a ser suplente contra el Villarreal, sustituido en Vallecas y no jugar en Montilivi, mientras que Marc Roca sigue arrastrando problemas físicos y tras perderse los dos últimos encuentros todavía no se entrena con el grupo y apunta a ser baja contra el Celta. Con William Carvalho el equipo de Pellegrini pierde presencia en el centro del campo, especialmente con Fekir también sobre el césped, ya que son dos piezas menso el repliegue defensivo; y Fornals hace más daño partiendo desde la derecha del ataque. Sergi Altimira no ha aparecido en estas cuatro derrotas y no juega desde el triunfo contra el Athletic, siendo otra opción para un Pellegrini que debe recuperar la brújula perdida en el centro del campo.